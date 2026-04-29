To Disney+ πήρε το Champions League και όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο Βέλγιο

Η αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη φαίνεται ότι αλλάζει οριστικά, με το Βέλγιο να κάνει την αρχή. Το Disney+ εξασφάλισε το σύνολο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων για το Champions League, το Europa League και το Conference League για τον κύκλο 2027-2031.

Πρόκειται για μία ιστορική κίνηση, αφού για πρώτη φορά ένας διεθνής παίκτης αποκτά «πακέτο» ολόκληρης αγοράς και όχι αποσπασματικά δικαιώματα, με το Disney+ στο Βέλγιο να παίρνει στην κατοχή του όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα στο Βέλγιο, το Champions League μοιραζόταν μεταξύ RTL και Proximus, ενώ Europa και Conference League προβάλλονταν από RTBF και άλλους παρόχους.

Πλέον το Disney+ θα έχει τα δικαιώματα και των τριών διοργανώσεων, δείχνοντας τον δρόμο και σε άλλες διεθνείς πλατφόρμες.

Η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αλλαγή της UEFA, η οποία δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση σε διεθνείς συμφωνίες και λιγότερο σε τοπικούς κατακερματισμούς.