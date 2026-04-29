Μαρκοϊσβίλι για το Ολυμπιακός – Μονακό: «Οι παίκτες μου έχουν αντιδράσει πολλές φορές»

Αισιόδοξος για τη συνέχειας της σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ της Euroleague εμφανίστηκε ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι.

Ο Γεωργιανός προπονητής της Μονακό μίλησε για το δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, υποστηρίζοντας ότι οι παίκτες του έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μας έδωσαν πολλά ελεύθερα σου τα οποία δεν βάλαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι, πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας, γενικά πρέπει να παίξουμε καλύτερα για να νικήσουμε. Αν είδατε κάποιον να χαλαρώνει είναι λάθος. Δεν είμαστε εδώ για να χαλαρώσουμε, είναι σημαντικό παιχνίδι, είναι σειρά πλέι οφ και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και τα 40 λεπτά που παίζουμε σε κάθε παιχνίδι.

Δεν είναι η εμπειρία που εμπιστεύομαι, είναι τι μας φέρνει εδώ και παίζουμε. Αυτό εμπιστεύομαι. Αυτοί οι παίκτες από τότε που είμαι εδώ πολλές φορές το έχουν κάνει, έχουν αντιδράσει. Εξαρτάται από τον προπονητή, εγώ αν έχω όλους τους παίκτες μου υγιείς αυτό είναι το πιο σημαντικό να έχω την ομάδα μου υγιή. Οι παίκτες να νοιώθουν καλά. Είναι πιο εύκολο για τον παίκτη όταν πηγαίνει στον πάγκο και ξέρει το λάθος του.

Δεν είναι εύκολο για μένα και για κανέναν προπονητή να διαχειρίζομαι την κατάσταση με τους 10 παίκτες. Οι παίκτες καταλαβαίνουν τις δυσκολίες που έχουμε στη σεζόν. Συνεχίζουν να πιστεύουν και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το σημαντικό παιχνίδι που έρχεται», ήταν τα λόγια του προπονητή της Μονακό.