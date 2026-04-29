Ολυμπιακός: Αμφίβολοι Ντόρσεϊ και Γουόρντ για το δεύτερο παιχνίδι με τη Μονακό

Η ενημέρωση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τους τραυματίες
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω την άνετη νίκη κόντρα στη Μονακό και επικεντρώνεται στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ, όπου οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να κάνουν το 2-0 και να βρεθούν μία ανάσα από το Final Four της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό το βράδυ της Πέμπτης (21:00, 30/4/2026), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην είναι ακόμα σίγουρος αν θα έχει στη διάθεσή του, τους Ντόρσεϊ και Γουόρντ.

Θυμίζουμε πως ο Γουόρντ έχει θέμα στη μέση, ενώ ο Ντόρσεϊ υπέστη διάστρεμμα, την ώρα που ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε ράμματα στη μύτη και ο Κόρεϊ Τζόσεφ δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο. 

«Επειδή είναι σε διαδικασία θεραπειών, αύριο θα ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω για κανέναν. Ο Τζόσεφ έχει σχιστεί στο πρόσωπο, αλλά είναι ΟΚ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Game 2 του Ολυμπιακού. με τη Μονακό

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
113
92
77
76
