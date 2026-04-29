Η Euroleague κατέβασε το βίντεο με τη φάση του Μπαντιό με τον Ναν που σχολίασε ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού

Η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να διαγράψει το βίντεο, καθώς τελικά δεν ήταν και τόσο "magic moment" η φάση
Ο Κέντρικ Ναν
Η φάση του Μπαντιό με τον Κέντρικ Ναν στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια σήκωσε θύελλα αντιδράσεων, με την Euroleague να “παραδέχεται” μάλλον το λάθος των διαιτητών.

Ο Παναθηναϊκός άλωσε την έδρα της Βαλένθια, επικρατώντας της ισπανικής ομάδας με 68-67 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα πλέι οφ της Euroleague.

Μία από τις φάσεις του αγώνα που συζητήθηκε πολύ ήταν ένα μπλοκ του Μπαντιό στον Ναν στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Οι διαιτητές δεν σφύριξαν φάουλ και από το ριπλέι φάνηκε πως ο γκαρντ της Βαλένθια χτυπάει το χέρι του Αμερικανού.

Η Euroleague δημοσίευσε την συγκεκριμένη φάση ως “magic moment”, με τον Ναν να σχολιάζει από κάτω πως δεν ήταν καθαρό μπλοκ. «Μπλοκ; Δεν θα έπεφτα έτσι με τέτοιο μομέντουμ από ένα καθαρό μπλοκ» έγραψε.

Τελικά, η Euroleague “παραδέχθηκε” μάλλον το λάθος των διαιτητών, αφού προχώρησε στην διαγραφή της ανάρτησης.


