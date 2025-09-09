Αταμάν: «Έχω αισθήματα για την Ελλάδα, ελπίζω να νικήσει και να δω επτά παίκτες μου στον ημιτελικό»

Ο Εργκίν Αταμάν θέλει ημιτελικό Ελλάδα – Τουρκία στο Eurobasket.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκρυψε την προτίμησή του για τον προημιτελικό της Ελλάδας με τη Λιθουανία για το Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας επιθυμεί πρόκριση της Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι σε αυτή την περίπτωση θα δει επτά παίκτες του στον Παναθηναϊκό στην ίδια μάχη.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

“Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά πιστεύω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι θα είστε χαρούμενοι επειδή ο Άλπερεν έκανε triple-double απόψε. Έγραψε ιστορία. Είχαμε περισσότερο βάθος από την Πολωνία, απαντήσαμε στην επιθετικότητά τους στην άμυνα.

Βάλαμε τον Χάζερ στον Λόιντ, τον καλύτερο σκόρερ τους και είχαμε αποτέλεσμα. Επιθετικά βρήκαμε πόντους στον αιφνιδιασμό, μέσα από την άμυνα, οπότε ελέγξαμε το ματς. Ο πάγκος μας έσπρωξε στο δεύτερο μέρος, με την εμπειρία και με το σκοράρισμά του. Είχαμε και πάλι τον έλεγχο, παρά τα λάθη μας και τα λάθη του Σενγκούν όταν είχε κάνει το triple-double. Αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους δημιουργούς στο NBA. Χρησιμοποιούμε το ταλέντο του στην πάσα και μέχρι στιγμής αυτό πετυχαίνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τώρα θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό, η Τουρκία έχει παίξει σε μόλις έναν τελικό. Θα περιμένουμε να δούμε τον αντίπαλό μας. Θα δούμε αν θα αντιμετωπίσουμε τους παίκτες μου.

Ο Όσμαν έχει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο. Ήθελε να παίξει, αλλά είδα πως ήταν επικίνδυνο. Το θετικό είναι ότι έχουμε τρεις ημέρες μέχρι τον ημιτελικό. Τον ξέρω, θα είναι 100% στο παρκέ.

Ειλικρινά θέλω να πω ότι έχω άριστη σχέση με το ελληνικό μπάσκετ. Η Ελλάδα έχει πέντε παίκτες μου, ξέρω και τους υπόλοιπους από τον Ολυμπιακό, τον Γιάννη. Η Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα σύμφωνα με το ρόστερ της. Κανείς δεν θέλει να την αντιμετωπίσει. Έχω αισθήματα για την Ελλάδα, ελπίζω να νικήσει απόψε και η μοίρα μου να είναι να δω επτά παίκτες του Παναθηναϊκού σε αυτόν τον αγώνα“.