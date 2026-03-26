Αταμάν για το Παναθηναϊκός – Μονακό: «Δεν είμαι βέβαιος ότι θα παίξει ο Γκραντ, θα με ενημερώσει ο γιατρός για τον Ρογκαβόπουλο»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών ενόψει του αγώνα με τη Μονακό στην 35η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να επιβεβαιώνει ότι ο Τζέριαν Γκραντ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι αμφίβολοι για το αυριανό (27/03/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) ματς.

Μετά την προπόνηση του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι με τη Μονακό, αλλά και τους δύο τραυματίες της ομάδας του, κάνοντας λόγο για μικρό κάταγμα στην περίπτωση του Τζέριαν Γκραντ.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Κάθε ματς είναι τελικός για εμάς. Έχουμε τρεις σερί νίκες, αλλά χάσαμε πολλά ματς μέσα στη σεζόν. Κάθε ματς είναι κρίσιμο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, επιθετικοί. Χάσαμε στο πρώτο ματς από την Μονακό και αύριο, όπως και στα προηγούμενα ματς στην έδρα μας, όλοι μας, οι οπαδοί, οι παίκτες πρέπει να είμαστε ενεργοί. Ο μόνος τρόπος να πάμε στο Final-Four είναι να κερδίσουμε αυτούς τους τελικούς και να έχουμε καλή θέση στην κατάταξη για τα play-off».

Για το αν θα παίξει Γκραντ: «Δεν είμαι βέβαιος. Θα προσπαθήσει αύριο το πρωί. Είναι δύσκολη κατάσταση. Έχει μικρό κάταγμα στο χέρι. Θα δούμε. Είχαμε πολλές δικαιολογίες μέσα στη σεζόν, μας έλειπαν παίκτες. Τώρα δεν έχουν δικαιολογίες. Ακόμα και ο Σαρπ θα παίξει αύριο. Πρέπει να κερδίσουμε».

Για το πρόβλημα του Ρογκαβόπουλου στην προπόνηση: «Δεν ξέρω για τον Ρογκαβόπουλο. Θα με ενημερώσει ο ιατρός. Δεν ξέρω πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση».