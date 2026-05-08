Αταμάν για το Παναθηναϊκός – Βαλένθια: «Είμαι 25 χρόνια προπονητής στην Ευρωλίγκα, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα»

Ο Παναθηναϊκός “μάχεται” με τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens για το τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι έξαλλος με τη διαιτησία του αγώνα στο ημίχρονο.

Για δεύτερο σερί ματς στην έδρα του, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να “κυνηγάει” στο σκορ κόντρα στη Βαλένθια και ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε την αγανάκτησή του στις δηλώσεις του στη Euroleague.

«Είμαι 25 χρόνια προπονητής στην Ευρωλίγκα, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα! Θα παλέψουμε για τη νίκη και θα δούμε τι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του “τριφυλλιού”, πριν πάει στα αποδυτήρια.