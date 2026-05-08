«Κλείδωσε» το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του Final Four της Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε νίκησε με 94-90 τη Ζαλγκίρις στο τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός είχε ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στο Final Four της Euroleague, μετά τη… σκούπα επί της Μονακό στα πλέι οφ και πλέον έμαθε και τον πρώτο του αντίπαλο στην Αθήνα, που θα είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε.

Τα παιχνίδια των ημιτελικών του Final Four θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου στο Telekom Center Athens, με το πρώτο στις 18:00 και το δεύτερο στις 21:00, αλλά ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σειρά των αγώνων.