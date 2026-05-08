Αθλητικά

«Κλείδωσε» το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του Final Four της Euroleague

Την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στις 22 Μαΐου 2026
Ο Βεζένκοφ
Ο Βεζένκοφ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Φενέρμπαχτσε νίκησε με 94-90 τη Ζαλγκίρις στο τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός είχε ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στο Final Four της Euroleague, μετά τη… σκούπα επί της Μονακό στα πλέι οφ και πλέον έμαθε και τον πρώτο του αντίπαλο στην Αθήνα, που θα είναι η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε.

Τα παιχνίδια των ημιτελικών του Final Four θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου στο Telekom Center Athens, με το πρώτο στις 18:00 και το δεύτερο στις 21:00, αλλά ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σειρά των αγώνων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
109
107
101
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo