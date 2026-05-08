H Euroleague αποθέωσε τους οπαδούς για την ατμόσφαιρα στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens για το τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με το παιχνίδι να είναι φυσικά sold out από τους οπαδούς του “τριφυλλιού”.

Για ένα ακόμη εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού στη φετινή σεζόν, οι οπαδοί του “τριφυλλιού” δημιούργησαν φοβερή ατμόσφαιρα στην κερκίδα για τον αγώνα με τη Βαλένθια, κερδίζοντας και την αποθέωση από τη Euroleague.

Ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης στα social media, ανέβασε video με την κερκίδα στο Telekom Center Athens και έγραψε: «Οπτική γωνία: Αγόρασες εισιτήριο για μία από τις πιο τρελές ατμόσφαιρες του κόσμου».

POV: You bought a ticket to one of the craziest atmospheres worldwide@Paobcgr | #RivalrySeries pic.twitter.com/DgqCtUuxJb — EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2026

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την τρίτη του νίκη στα πλέι οφ της Euroleague.