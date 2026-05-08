Αθλητικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει τις επαφές με τον Ζοσέ Μουρίνιο για την επόμενη σεζόν

Φαβορί για τη θέση του προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται πλέον ο Ζοσέ Μουρίνιο
Ο Ζοσέ Μουρίνιο
Ο Ζοσέ Μουρίνιο μπροστά από το σύμβολο της Ρεάλ Μαδρίτης / Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images
Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται ότι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ζοσέ Μουρίνιο για τη θέση του προπονητή από το καλοκαίρι και μετά, αφού αποτελεί προσωπική επιλογή του προέδρου της, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Δεκατρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τη “Βασίλισσα”, η οποία και ψάχνει… αντίδραση μετά από δύο τραγικές σεζόν σε Ισπανία, αλλά και Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Athletic λοιπόν, οι “μερένγκες” συνεχίζουν τις επαφές για την αλλαγή προπονητή, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να διαπραγματεύεται με τον ατζέντη του Πορτογάλου τεχνικού, Ζόρζε Μέντες, για την πιθανή πια νέα συνεργασία των δύο πλευρών.

