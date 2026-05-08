Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Διπλό και 3-1 για την τουρκική ομάδα που έκλεισε το «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο Final Four της Αθήνας

Στην παράταση «απέδρασε» από τη Λιθουανία η ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Ο Τάκερ σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Η Ζαλγκίρις έδωσε μεγάλη “μάχη” με τη Φενέρμπαχτσε στο τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, αλλά μετά από ένα “θρίλερ” που κρίθηκε στην παράταση, η τουρκική ομάδα έφθασε στη νίκη με 94-90 και στην πρόκριση με 3-1 στο Final Four της Αθήνας.

Η Φενέρμπαχτσε είχε το προβάδισμα στην αρχή του αγώνα και πήγε με +5 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, αλλά η Ζαλγκίρις αντέδρασε μετά την ανάπαυλα και με πρωταγωνιστή τον Φρανσίσκο, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ. Οι Λιθουανοί βρήκαν λύσεις και από τους Τουμπέλις και Ουλάνοβας για να “αγγίξουν” τη νίκη και την ισοφάριση της σειράς, αλλά ένα καλάθι του Μπάλντγουιν στο φινάλε του αγώνα, έστειλε το ματς στην παράταση με σκορ 80-80.

Εκεί η Ζαλγκίρις έμεινε από δυνάμεις και οι φοβεροί Χόρτον Τάκερ και Μπάλντγουιν “καθάρισαν” το ματς για την ομάδα τους, στέλνοντας τη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Αθήνας, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 42-47, 62-61, 90-94

