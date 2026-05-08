Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Νέα ήττα σοκ για τους πράσινους και 2-2 η σειρά των πλέι οφ της Euroleague

Η Βαλένθια έκανε και δεύτερο μπρέικ στο T- Center κερδίζοντας 86-89 τον Παναθηναϊκό. Όλα θα κριθούν στο Game 5, που θα γίνει στην έδρα των Ισπανών.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο ματς μετά το πάρα πολύ κακό του ξεκίνημα και το δεύτερο ημίχρονο ήταν ντέρμπι μέχρι το φινάλε, όμως οι Ισπανοί ήταν ψύχραιμοι στο τελευταίο δεκάλεπτο και κατάφεραν να κερδίσουν πολλές βολές, οι οποίες τους έδωσαν την ευκαιρία να φύγουν με το διπλό από το T- Center.

Η ηρωική εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν δεν έφτασε στην ομάδα του Αταμάν. Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν αυτός που έδωσε το έναυσμα για την ανατροπή και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 26 πόντους. Ο Ναν ήταν καλός στο δεύτερο μέρος και πέτυχε 19 πόντους, όμως ο διαστημικός Μοντέρο έκανε και πάλι μαγικά στο T- Center και με 29 πόντους και 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έφερε στα ίσα τη σειρά.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός έκανε κάκιστο ξεκίνημα και πάλι στο T- Center. Έδωσε την ευκαιρία στους Ισπανούς να τρέξουν και να πάρουν ψυχολογία. Ο Λεσόρ ήταν ο μόνος που πάλευε στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως δεν αρκούσε, καθώς η Βαλένθια έβρισκε με περισσή άνεση ελεύθερα σουτ. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Μαρτίνεθ να προηγείται 15-26.

Η εικόνα στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου δεν άλλαξε. Ο Τολιόπουλος κράτησε τον Παναθηναϊκό σε μία διαφορά κοντά στους 10 πόντους, η οποία αυξήθηκε στους 14. Η άμυνα έσφιξε στο φινάλε της περιόδου και ο Όσμαν με απανωτά καλάθια έστειλε το ματς στα αποδυτήρια με τους πράσινους να είναι στο -7 (37-44).

Ο Παναθηναϊκός στο τρίτο δεκάλεπτο έπαιξε καλή άμυνα. Ο Γκραντ εμφανίστηκε στη σειρά αγώνων με τη Βαλένθια και έσβησε τον Ντε Λαρέα. Ο Ναν πέτυχε μεγάλα τρίποντα και οι πράσινοι κατάφεραν να προσπεράσουν τους Ισπανούς για έναν πόντο (49-48). Η ομάδα του Μαρτίνεθ έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να προηγηθεί στο φινάλε της περιόδου με 4 πόντους (56-60).

Το τέταρτο δεκάλεπτο δεν εξελίχθηκε καλά για τους πράσινους. Οι Ισπανοί ήταν πιο ψύχραιμοι από ότι στο Game 3 και διάβασαν ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε τα πέντε φάουλ νωρίς, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν μέσα στο ζωγραφιστό. Η ομάδα του Μαρτίνεθ είχε τον έλεγχο και πήρε διαφορά μέχρι και εννέα πόντων (69-78).

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και πάλι να έχει την ευκαιρία στο φινάλε, καθώς ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε διαδοχικά καλάθια και έστειλε τη διαφορά στο τρίποντο (83-86).

Ο Μοντέρο ευστόχησε σε δύο βολές και οι πράσινοι είχαν πέτυχαν τρίποντο με τον Όσμαν, με επτά δευτερόλεπτα να απομένουν. Έκαναν σωστό φάουλ πάνω στον Μοντέρο, που έκανε 1/2 από τη βολή και ο Χέιζ-Ντέιβις δοκίμασε να στείλει το ματς στην παράταση από το κέντρο, όμως το σουτ του ήταν άστοχο και η Βαλένθια έκανε το 2-2 στη σειρά με το τελικό σκορ να είναι 86-89.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 3 (1), Όσμαν 26 (8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 12 (4/7 δίποντα, 0/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος (2 ριμπάουντ), Γκραντ 4 (2/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 λάθη), Ναν 19 (5/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Λεσόρ 8 (11 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φαρίντ, Τολιόπουλος 7 (1/4 τρίποντα, 2 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 7 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μήτογλου.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6 (0/3 δίποντα,1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Τέιλορ 11 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Ρίβερς 7 (1/4 τρίποντα), Πραντίγια 10 (2/4 τρίποντα), Ντε Λαρέα 1 (2 ασίστ, 3 λάθη), Κι 12 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μοντέρο 29 (5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Μουρ 2, Σακό 2, Τόμπσον 8 (2), Κοστέλο 1 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 27/48 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 11/12 βολές, 40 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 22 επιθετικά), 20 ασίστ, 9 κλεψίματα, 12 λάθη, 1 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Βαλένθια: 19/34 δίποντα, 10/29 τρίποντα, 21/24 βολές, 38 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 16 επιθετικά), 19 ασίστ, 8 κλεψίματα, 15 λάθη, 5 μπλοκ.