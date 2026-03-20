Αταμάν: «Κορυφαίος ο Χέις-Ντέιβις, αλλά για μένα x factor ήταν ο Χουάντσο και η άμυνά του»

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-74 τον Ερυθρό Αστέρα και ανέβηκε στην 8η θέση της Euroleague με τον Εργκίν Αταμάν να κάνει ειδική αναφορά στην άμυνα του τελευταίου δεκαλέπτου που έδωσε τη νίκη.

Ο Αταμάν τόνισε ότι ο Χέις-Ντέιβις ήταν ο κορυφάιος του αγώνα, όμως χαρακτήρισε κρισιμότερο στη νίκη του Παναθηναϊκού τον Χουάντσο που έβγαλε καταπληκτικές άμυνες στο 4ο δεκάλεπτο και πέτυχε και ένα μεγάλο τρίποντο.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Στην τελευταία περίοδο αρχίσαμε επιτέλους να παίζουμε επιθετικά στην άμυνα. Βελτιώσαμε τον ρυθμό μας και ο Ναν ξεκίνησε να σκοράρει όπως συνηθίζει, καθώς για τρεις περιόδους έχανε τα σουτ του. Ο Σλούκας έβγαλε τις ασίστ και φυσικά ο Χέις-Ντέιβις ήταν ο MVP και ο Ρογκαβόπουλος βοήθησε πολύ.

Για εμένα ο πιο καθοριστικός ήταν ο Χουάντσο και η άμυνά του. Αυτός πήρε τα ριμπάουντ, άλλαξε το αμυντικό τέμπο. Πολύ σημαντική νίκη για εμάς απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Είμαστε στην ίδια θέση. Κομβική νίκη για εμάς στο τέταρτο δεκάλεπτο ενώ χάναμε με 12 πόντους».

Για το χτίσιμο χαρακτήρα από αυτές τις νίκες: «Φυσικά. Είδαμε πως έχουμε αρκετές στρατηγικές επιλογές. Στην τελευταία περίοδο παίξαμε με τον Χουάντσο και τον Χέιζ-Ντέιβις στο 4 και στο 5 και είμασταν πιο δυναμικοί. Ο Ματίας προσπάθησε πολύ απόψε, αλλά έχει κάποια προβλήματα όταν προσπαθεί να κλειδώσει τον αντίπαλο.

Με Χέις-Ντέιβις και Χουάντσο ανοίξαμε περισσότερο το γήπεδο και με τον Σλούκα βρήκαμε διεισδύσεις. Ο Γκραντ ήταν πολύ καλός στην άμυνα επίσης. Ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ είναι ένας εξαιρετικός πλεϊμέικερ και είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις. Μόνο στο πρώτο μέρος είχε 8 ασίστ. Στο δεύτερο παίξαμε καλύτερη άμυνα».

Για τον κόσμο της ομάδας: «Αυτό είναι το ΟΑΚΑ, αυτή είναι η ατμόσφαιρά του. Είναι η ατμόσφαιρα που μας έδωσε τον τίτλο δύο χρόνια πριν και τη χρειαζόμαστε σε κάθε παιχνίδι γιατί κάθε ένα από εδώ και πέρα θα είναι τελικός για εμάς.

Θέλουμε να παίζουμε σε τέτοια ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας υποστήριξε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Βοήθησαν πολύ σε αυτήν την κρίσιμη νίκη».