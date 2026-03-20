Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Οι πράσινοι ξύπνησαν στο 4ο δεκάλεπτο και πήραν μεγάλη νίκη στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε στο παρκέ στο τέταρτο δεκάλεπτο και με τρομερό πάθος και αυταπάρνηση αρνήθηκε να χάσει και πήρε σπουδαία νίκη με 82-74 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ναν ήταν κακός σε όλο το παιχνίδι, όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο έδειξε την προσωπικότητά του για να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του και να βάλει και τον Χουάντσο με τον Ρογκαβόπουλο στην εξίσωση που πέτυχαν μεγάλα τρίποντα στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χέις-Ντέιβις κράτησε τον Παναθηναϊκό σε όλο το παιχνίδι με 20 πόντους και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, με τον Ναν να είναι όμως καθοριστικός για το «τριφύλλι» με σπουδαία σουτ και καλές αποφάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους.

Τη διαφορά και την ανατροπή από το -12 (50-62) για την ομάδα του Αταμάν έκανε το σχήμα με Χουάντσο και Χέις-Ντέιβις στη γραμμή των ψηλών. Οι Σέρβοι δεν μπόρεσαν να βρουν επιθετικές λύσεις στο φινάλε και τα μεγάλα τρίποντα των Ναν, Χουάντσο και Ρογκαβόπουλου έδωσαν τη νίκη στους πράσινους.

Δείτε εδώ το live του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός αμυντικά στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως κρατιόταν στο παιχνίδι από την επίθεσή του και το παιχνίδι πήγαινε πόντο – πόντο μέχρι το τελευταίο λεπτό, εκεί όπου ο Μπάτλερ με δύο διαδοχικά τρίποντα έδωσε στους Σέρβους μία διαφορά επτά πόντων (20-27). Χαρακτηριστικό της κακής άμυνας είναι ότι οι πράσινοι έκαναν το πρώτο φάουλ τους στον αγώνα μετά από 8:30′.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το «τριφύλλι» έβγαλε αντίδραση κατά διαστήματα με αποτέλεσμα να πλησιάσει αρκετές φορές στο τρίποντο τη διαφορά, όμως οι Σέρβοι έβρισκαν λύσεις σε κάθε στιγμή πίεσης με μαέστρο τον Μακιντάιρ, ο οποίος με buzzer beater δίποντο στο φινάλε της περιόδου έστειλε τη διαφορά ξανά στους 7 πόντους (41-48).

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με πολλά λάθη και κακό μπάσκετ και από τους δύο. Ο Ερυθρός στα μισά της περιόδου ξεκίνησε να παίζει και κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά στους 12 πόντους (50-62) και να προκαλέσει έντονες αποδοκιμασίες στο T- Center. Οι πράσινοι έκαναν ένα σερί 5-0 και πήγαν στο τελευταίο δεκάλεπτο στο -7 (55-62).

Ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός σε άμυνα και επίθεση στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Οι Σέρβοι «πνίγηκαν» στην «κόλαση» του T- Center και οι αποφάσεις του ήταν πολύ κακές, μόλις η πράσινη άμυνα έκανε την εμφάνισή της. Το σχήμα με τα δύο φόργουορντ (Χουάντσο και Χέις-Ντέιβις) και χωρίς σέντερ έκανε τη διαφορά και με σπουδαία τρίποντα των Ναν, Χουάντσο και Ρογκαβόπουλου, ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 7 (1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), Σλούκας (0/3 σουτ, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 20 (4/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρογκαβόπουλος 13 (4/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Γκραντ 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 19 (5/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 6 λάθη), Λεσόρ 3 (0/1 δίποντο, 3/4 βολές), Φαρίντ 6 (2/2 δίποντα, 2/2 βολές), Ερνανγκόμεθ 5 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Μήτογλου.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Μπάτλερ 15 (3/5 δίποντα, 3/13 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κάλινιτς 2, Ντόμπριτς 3 (1), Ριβέρο 5 (4 ριμπάουντ), Μπόλομποϊ 12 (5/7 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Νουόρα 9 (2/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές), Οτζελέγε 4 (2/6 σουτ, 5 ριμπάουντ), Μονέκε 12 (3/3 δίποντα, 6/7 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντος Σάντος 3 (1).