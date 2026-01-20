Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: «Τολιόπουλος και Σαμοντούροφ έδειξαν έτοιμοι για την EuroLeague»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα με 93-74 την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τολιόπουλο και Σαμοντούροφ να έρχονται από τον πάγκο για να “καθαρίσουν” το ματς για την ομάδα τους και να αποθεώνονται από τον Εργκίν Αταμάν.

Στις δηλώσεις του μετά το Παναθηναϊκός – Μπασκόνια, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι ο Τολιόπουλος και ο Σαμοντούροφ “άρπαξαν” την ευκαιρία που τους έδωσε και εμφανίστηκαν έτοιμοι για περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη Euroleague.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Μετά την ήττα από την Μπάγερν και το πρώτο ημίχρονο στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη ατμόσφαιρα, κατάφεραμε να φτιάξουμε το σύστημά για το συγκεκριμένο αγώνα και την τακτική μας. Είχαμε σταθεί πολύ στην άμυνα, κλείσαμε πολύ καλά τη ρακέτα μας. Στην επίθεση ο Σλούκας και ο Τολιόπουλος έπαιξαν πάρα πολύ καλά στο πικ εν ρολ και πάσαραν σωστά την μπάλα. Ήταν πολύ σημαντικό που βρήκαμε ελεύθερα σουτ, όπου και ο Σαμοντούροβ συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και ευστόχησε από μακριά»

Για το ροτέισον της ομάδας: «Στην ομάδα μας έχουμε εξαιρετικούς παίκτες με μεγάλη καριέρα. Παίκτες όπως ο Τολιόπουλος και ο Σαμοντούροφ που παίζουν στην ελληνική λίγκα, πρέπει να δείξουν έτοιμοι και για την EuroLeague. Σήμερα μας έδειξαν ότι είναι έτοιμοι, είχαν εμπιστοσύνη είχαν την πνευματική εντιμότητα και αυτό μας δίνει τη δινατότητα να τους υπολογίζουμε στην EuroLeague. Είναι μεγάλη λίγκα, είναι δύσκολο να παίζεις με 12 παίκτες για όλη τη χρονιά. Πρέπει να παίζεις με 9-10 παίκτες σε κάθε παιχνίδι και να τους αλλάζουμε. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να παίζει 25 λέπτα, αλλά αυτό το σύστημα και αυτή η τακτική ήταν επιτυχημένη και μας βοήθησε».

Στη συνέντευξη Τύπου δε, ο Αταμάν προσέθεσε τα εξής:

«Σε όλο το ματς παίξαμε με σωστή νοοτροπία αμυντικά. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν τέλειοι. Προστατέψαμε το ζωγραφιστό, παίξαμε καλά σε 1v2 και 2v2. Επιθετικά μοιράσαμε την μπάλα, ελέγξαμε τον αγώνα, παίξαμε έξυπνα, δεν κάναμε πολλά λάθη. Με τους Σλούκα και Τολιόπουλο οργανώσαμε την επίθεση. Το pick-n-roll μας δουλεύει καλά.

Το ίδιο έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Τολιόπουλος και Σλούκας έπαιξαν εξαιρετικά στην επίθεση, ο Γκραντ, ο Σαμοντούροβ και οι υπόλοιποι προσέφεραν. Είναι σημαντικό για το σύστημά μας όταν βρούμε ελεύθερο σουτ στο “4” να σκοράρουμε. Οι Χουάντσο και Σαμοντούροβ έπαιξε πολύ καλά σε αυτή τη θέση. Πήραμε μία πολύ καλή νίκη και παίξαμε τέλειο μπάσκετ».

Για το αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα ενότητας στον κόσμο του Παναθηναϊκού και για τον Τολιόπουλο: «Δεν έχω κάποιο ξεχωριστό μήνυμα. Οι αληθινοί οπαδοί υποστηρίζουν την ομάδα, θυμούνται τα τελευταία 13 χρόνια πριν έρθω στον σύλλογο και πάντα υποστηρίζουν επειδή ξέρουν πως στο τέλος της σεζόν θα πετύχεις κάποιους στόχους ή θα αποτύχεις. Πριν από εμένα, για 13 χρόνια αυτός ο σύλλογος απέτυχε. Αυτοί οι οπαδοί το ξέρουν, για τους άλλους δεν με νοιάζει.

Ο Τολιόπουλος έπαιξε εξαιρετικά. Έπαιξε πολύ καλά και στο πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ. Είδα πως είναι έτοιμος. Και ο Σαμοντούροβ έπαιξε καλά με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα χτίσαμε το σύστημά μας γύρω από το πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ, που ήταν ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς για εμάς, σε μία εξαιρετική ατμόσφαιρα. Παίξαμε τέλεια στο πρώτο ημίχρονο και χτίσαμε την στρατηγική μας με αυτή την νοοτροπία. Ο Τολιόπουλος έπαιξε εξαιρετικά. Σε κάθε αγώνα μπορεί να αλλάξει ο πρώτος σκόρερ. Τώρα θα πάμε στο Τελ Αβίβ, θα παίξουμε σε πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα. Θα δούμε ποιοι παίκτες θα έχουν συνεισφορά».

Για τη μη χρησιμοποίηση των Σορτς και Γιούρτσεβεν: «Για τακτικούς λόγους δεν έπαιξαν».