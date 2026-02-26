Αθηναϊκός – Βιλνέβ 69-56: Τεράστιο βήμα πρόκρισης στον τελικό του Eurocup γυναικών στο μπάσκετ

Ο Αθηναϊκός έκανε αποφασιστικό βήμα για τους τελικούς του EuroCup Γυναικών, επικρατώντας 69-56 της Βιλνέβ ντ’ Ασκ στον πρώτο ημιτελικό, που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς».

Η Αθηναϊκός κυριάρχησε μέσα από την άμυνά της στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας προβάδισμα 17 πόντων και διατηρώντας διψήφια διαφορά έως το τέλος. Ο δεύτερος αγώνας, όπου η ελληνική ομάδα θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το +13, είναι προγραμματισμένος για τις 4 Μαρτίου (21:00) επί γαλλικού εδάφους.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι και την Ράτζα να πρωταγωνιστεί με 7 πόντους (21-19). Στη συνέχεια, ο Αθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Βιλνέβ, φτάνοντας σε προβάδισμα επτά πόντων, πριν οι Γαλλίδες μειώσουν στους δύο στο ημίχρονο (34-32).

Στην επανάληψη, οι παίκτριες της Καλτσίδου επέβαλαν ρυθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ, με την Πρινς να σκοράρει κρίσιμα σουτ στην τέταρτη περίοδο και να «κλειδώνει» τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-32, 53-44, 69-56.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καλτσίδου): Ράτζα 12 (2), Τσινέκε 2, Ουίντερμπερν 3 (1), Παυλοπούλου 2, Μίλερ 9, Τάντιτς 13, Πρινς 16 (3), Παρκς 4, Ανίγκουε 4, Χρίστοβα 4.

ΒΙΛΝΕΒ ΝΤ’ ΑΣΚ (Μπεζίν): Πίτερσον 10, Τσέρι 12 (2), Μιλαπί 3, Άλστον 12, Γέιλ, Ταχάν 13, Παλενίκοβα, Φαλ 4, Παγκέτ 2.