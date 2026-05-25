Η Μπέριλ ΜακΚίσικ πανηγύρισε στο ανοιχτό πούλμαν την κατάκτηση της Euroleague και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός και ο Σακίλ ΜακΚίσικ έχουν γίνει ένα τα τελευταία 6,5 χρόνια και φυσικά οι φίλοι των Πειραιωτών έχουν λατρέψει και τη σύντροφο του Αμερικανού, Μπέριλ ΜακΚίσικ και της το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία.

Η Μπέριλ ΜακΚίσικ βρέθηκε, όπως πάντα, δίπλα στον αγαπημένο της Σακίλ στη φιέστα του Ολυμπιακού στον Πειραιά μετά την κατάκτηση της Euroleague και ανέβασε σχετικά στιγμιότυπα στα social media από το ερυθρόλευκο γλέντι.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν οι φίλοι του Ολυμπιακού ξεκίνησαν να τραγουδούν ρυθμικά το όνομά της με την ίδια να τραβάει σε βίντεο αυτό το ιδιαίτερο σκηνικό.

Η ίδια έχει δημιουργήσει τρομερό δέσιμο με τον κόσμο των Πειραιωτών τα τελευταία χρόνια, μιας και βρίσκεται διαρκώς στο ΣΕΦ για να είναι στο πλευρό του ΜακΚίσικ, ενώ συχνά εκφράζει την αγάπη της για τον Ολυμπιακό.