Αθλητικά

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν – Μετά τους τελικούς της GBL η οριστική συμφωνία

Ο Έλληνας προπονητής θα παραμείνει στο τιμόνι των ερυθρολεύκων μετά την κατάκτηση της Euroleague
Ο Μπαρτζώκας
Ο Μπαρτζώκας με το τρόπαιο της Euroleague/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέκτησε τη δεύτερη Euroleague της καριέρας του και πάλι όντας στον πάγκο του Ολυμπιακού και έπιασε τον Ντούσαν Ίφκοβιτς και μετά την ολοκλήρωση της σεζόν αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο τιμόνι είναι σταθερά στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και μετά και το σπουδαίο επίτευγμα της τέταρτης κατάκτησης δεν θα μπορούσε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με την ομάδα της καρδιάς του.

Όταν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν θα καθίσει στο τραπέζι με τη διοίκηση των ερυθρολεύκων για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Το μόνο που μένει να απαντηθεί είναι η διάρκεια της νέας συμφωνίας, αλλά πιθανότητα το λιγότερο θα είναι είναι να υπογράψει για δύο χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
133
110
84
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo