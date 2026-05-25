Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν – Μετά τους τελικούς της GBL η οριστική συμφωνία

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέκτησε τη δεύτερη Euroleague της καριέρας του και πάλι όντας στον πάγκο του Ολυμπιακού και έπιασε τον Ντούσαν Ίφκοβιτς και μετά την ολοκλήρωση της σεζόν αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο τιμόνι είναι σταθερά στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και μετά και το σπουδαίο επίτευγμα της τέταρτης κατάκτησης δεν θα μπορούσε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με την ομάδα της καρδιάς του.

Όταν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν θα καθίσει στο τραπέζι με τη διοίκηση των ερυθρολεύκων για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Το μόνο που μένει να απαντηθεί είναι η διάρκεια της νέας συμφωνίας, αλλά πιθανότητα το λιγότερο θα είναι είναι να υπογράψει για δύο χρόνια.