Φουρνιέ: «Τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις από το να κερδίσεις τη Euroleague μέσα στο T- Center»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague μετά από 13 χρόνια με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του Final Four και μέσα από το επίσημο κανάλι των Πειραιωτών ανέλυσε τα συναισθήματά του για το σπουδαίο κατόρθωμα της ομάδας του.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπορούσε να παραλείψει στις δηλώσεις του, το πόσο ιδιαίτερο είναι να κατακτάς τη Euroleague στην έδρα του «αιωνίου» αντιπάλου του Ολυμπιακού λέγοντας χαρακτηριστικά «τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γάλλου σταρ

«Είμαι περήφανος, αλλά κουρασμένος. Πολλά διαφορετικά συναισθήματα», είπε ο Φουρνιέ αρχικά στις δηλώσεις του.

Όσον αφορά τις σκέψεις του για τους οπαδούς του Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε: «Δεν μπορώ καν να το περιγράψω το πώς νιώθω με αυτούς τους φιλάθλους. Από την πρώτη ημέρα, η αγάπη που μου έδειξαν, δεν έβγαζε καν νόημα. Για εμένα απόψε δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε. Καμία απολύτως περίπτωση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με το εάν ονειρεύτηκε αυτή τη στιγμή από όταν πρωτοήρθε στην ομάδα και εάν αποτελεί λύτρωση για όσα έγιναν στο Άμπου Ντάμπι ο MVP του Final Four είπε: «Την είχα ονειρευτεί 100%. Δεν το βλέπω ακριβώς έτσι. Κατά κάποιον τρόπο ναι, ήταν (σ.σ. σαν λύτρωση), αλλά από την άλλη το να κερδίσεις μέσα στο ΟΑΚΑ… τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις;

Η περσινή χρονιά πόνεσε, αλλά τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού».