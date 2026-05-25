Το ελληνικό ποδόσφαιρο στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα για το θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα: «Ο πόνος σου είναι και δικός μας»

Η Γωγώ Μαστροκώστα τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/05/26) άφησε την τελευταία της πνοή και βύθισε στο πένθος τη χώρα, αλλά και την οικογένειά της, με τον Τραϊανό Δέλλα να έχει στο πλευρό του σύσσωμο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Τραϊανός Δέλλας έχει περάσει από πολλές ελληνικές ομάδας ως ποδοσφαιριστής και προπονητής και μετά την τραγική είδηση του θανάτου της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα, η ΑΕΚ, ο ΟΦΗ, ο Ατρόμητος, ο Παναιτωλικός και φυσικά η ΕΠΟ και ο ΠΣΑΠΠ έσπευσαν να του σταθούν.

Η ΑΕΚ στην οποία ο «Κολοσσός» του ελληνικού ποδοσφαίρου πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, με ανακοίνωση έδειξε την στήριξή της μετά την σοκαριστική απώλεια της συζύγου του.

«Η Οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει. Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της. Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ…

Είναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ… Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου», ανέφερε η ΠΑΕ ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της.

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΟΦΗ μεταξύ άλλων, από τον οποίο ο Τραϊανός Δέλλας αποχώρησε τον Οκτώβριο του 2024 για να είναι δίπλα στην Γωγώ Μαστροκώστα στην δύσκολη μάχη που έδινε για τη ζωή.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ ΟΦΗ – ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί σου και ο φίλαθλος κόσμος της Κρήτης – Είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση για τον χαμό της αγαπημένης σου, Γωγώς. Τραϊανέ, κατά τη διάρκεια της κοινής μας πορείας, δεν γνωρίσαμε μόνο έναν σπουδαίο επαγγελματία, αλλά έναν άνθρωπο με σπάνιο ήθος και ψυχή.

Ξέρουμε καλά πόσο περήφανος ήσουν για τη Γωγώ, για τη γενναιότητα με την οποία πάλεψε, αποτελώντας έμπνευση για όλους μας. ​Σήμερα, ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος. Οι σκέψεις μας, η αγάπη μας και οι προσευχές μας συνοδεύουν εσένα και την κόρη σου.

Σου ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας κουράγιο, αλλά να έχεις και τη δύναμη – στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε – για να συνεχίσεις. “Καλό ταξίδι” στη Γωγώ, μια πραγματική μαχήτρια της ζωής…».

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ και του ΠΣΑΠΠ

«Συλλυπητήρια στον Τραϊανό Δέλλα Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 και legend της Εθνικής Ομάδας, Τραϊανό Δέλλα, για την απώλεια της συζύγου του, Γωγώς Μαστροκώστα.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον Τραϊανό Δέλλα και στην κόρη του, Βικτώρια. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, τα λόγια περιττεύουν και τη θέση τους παίρνει ο σεβασμός στη θλίψη των οικείων», έγραψε η ΕΠΟ.

«Πάλεψες για κείνη με ό,τι είχες, όπως έκανες πάντα. Η μάχη όμως ήταν άνιση. Δύναμη, Τράι», ανέφερε ο ΠΣΑΠΠ στην ανάρτησή του.

Η ανακοίνωση των Ατρομήτου και Παναιτωλικού

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η οικογένεια του Ατρόμητου απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος έχει υπηρετήσει την ομάδα μας από τη θέση του προπονητή, καθώς και σε όλους τους οικείους της. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».

«Η ΠΑΕ Παναιτωλικός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Τραϊανό Δέλλα για την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην κόρη του αυτές τις δύσκολες στιγμές».