Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Νταβιτασβίλι της Σεντ Ετιέν – Πάνω από 15.000.000 ευρώ ζητά η γαλλική ομάδα

Ο Παναθηναϊκός εμπλέκεται σε σενάριο από το εξωτερικό, για καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό εξτρέμ, Ζούρικο Νταβιτασβίλι, που αγωνίζεται στην Σεντ Ετιέν και με τις εμφανίσεις του έχει κάνει αρκετές ομάδες να ενδιαφερθούν.

Η Σεντ Ετιέν δίνει δύο ματς με την Νις για την άνοδο στην Ligue 1 και αυτό θα κρίνει πολλά στην υπόθεση Νταβιτασβίλι στον Παναθηναϊκό, καθώς όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι πράσινοι έχουν συμφωνήσει με τον παίκτη και σε περίπτωση που η ομάδα του δεν προβιβαστεί θα αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι.

Αν λοιπόν η Σεντ Ετιέν παραμένει στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας τότε θα ανοίξει και ο διάλογος για την απόκτησή του, με την ομάδα του να αξιώνει περισσότερα από 15.000.000.

Ο 25χρονος αριστερός εξτρέμ έχει αγωνιστεί σε 31 ματς της Σεντ Ετιέν τη φετινή σεζόν και έχει πετύχει 15 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 5 ασίστ. Παράλληλα, έχει φορέσει ήδη 54 φορές τη φανέλα της Εθνικής Γεωργίας και έχει σκοράρει 7 φορές.