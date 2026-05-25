Αθλητικά

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη κάνουν πρεμιέρα στο Roland Garros το μεσημέρι της Τρίτης

Ξεκινάει το «ταξίδι» των Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο γαλλικό Grand Slam
Ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη
Ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη σε αγώνα διπλού/ EPA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη βρίσκονται στο Παρίσι για να συμμετέχουν στο Roland Garros και το μεσημέρι της Τρίτης (26/05/26) αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα στο τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει πιο δύσκολο έργο μιας και θα κοντραριστεί με την Λίντα Νόσκοβα, με το πρώτο σερβίς στο Court 6 του Roland Garros να αναμένεται λίγο μετά τις 13:30 (26/05/26), ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει τη μάχη του με τον Αλεξάντρ Μουλέρ στο κεντρικό court μετά τις 14:30 (26/05/26).

Ο αντίπαλος του Έλληνα τενίστα είναι στο νούμερο 127 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ η Νόσκοβα που θα αντιμετωπίσει την Σάκκαρη είναι στο νούμερο 12. Η Ελληνίδα τενίστρια είναι στο νούμερο 44 της κατάταξης του WTA, ενώ ο Τσιτσιπάς στο 79 της ATP.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
133
110
84
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo