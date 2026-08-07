Ο Ενές Καντέρ δήλωσε συμμετοχή στο ντραφτ του WNBA και προκάλεσε σάλο στα social media

Απίθανη ανάρτηση από τον Ενές Καντέρ, ο οποίος και αποφάσισε να κάνει ένα video για να δηλώσει τη συμμετοχή του στο WNBA, σχολιάζοντας τους όρους συμμετοχής στο πρωτάθλημα γυναικών του NBA.

Το WNBA φαίνεται ότι δεν έχει δώσει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για τη μη συμμετοχή ανδρών στο πρωτάθλημα γυναικών, με τον Ενές Καντέρ να δηλώνει έτσι συμμετοχή στο ντραφτ, ζητώντας από τη διοργανώτρια αρχή να μην αλλάξει τις αρχές της.

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Η ανάρτηση του Τούρκου παλαίμαχου σέντερ και για χρόνια NBAer κέρδισε κατευθείαν εκατομμύρια views και προκάλεσε σάλο στις ΗΠΑ και “σφαγή” στα σχόλια από τους χρήστες των social media, με συζητήσεις για τους τρανσέξουαλ και τα βιολογικά και κοινωνικά φύλα γενικότερα.

Η ανάρτηση του Καντέρ

“Μετά από προσεκτική εξέταση και αφού μελέτησα τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές, δηλώνω επίσημα υποψήφιος για το WNBA. Αν το μόνο που απαιτείται είναι απλώς να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ τις προϋποθέσεις για να αγωνιστώ στο WNBA.

Η ομάδα μου κι εγώ εξετάσαμε προσεκτικά τα κριτήρια και το θεσμικό πλαίσιο του WNBA σχετικά με τον αυτοπροσδιορισμό και τη συμπερίληψη. Με βάση τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές, μπορώ να δηλώσω -και δηλώνω επίσημα- την διαθεσιμότητά μου μου για το επερχόμενο draft του WNBA το 2027.

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After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,

I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.



If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.



My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026

Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και απόψεις. Σε καμία περίπτωση δεν βρίσκομαι εδώ για να ειρωνευτώ, να χλευάσω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή.

Ζητώ απλώς να εφαρμόζονται ισότιμα ​​για όλους οι ισχύοντες κανόνες -οι κανόνες που αντικατοπτρίζουν τις αξίες τις οποίες έχουν υπερασπιστεί δημόσια πολλές παίκτριες και προπονητές του WNBA.

Η ομάδα μου κι εγώ είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμόζονται ισότιμα, με συνέπεια και χωρίς εξαιρέσεις, και προσβλέπω στο να τηρήσει το WNBA τις αρχές που έχει διακηρύξει“.