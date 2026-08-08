Αθλητικά

Η ΑΕΚ δεν ξεχνά τον Μιχάλη Κατσούρη: «Πάντα, Παντού, Παρών»

ΠΑΕ και ΚΑΕ ΑΕΚ τιμούν τον αδικοχαμένο φίλο της Ένωσης
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τρία χρόνια πέρασαν από τη βραδιά που ο φίλος της ΑΕΚ, ο Μιχάλης Κατσούρης, δολοφονήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια και η κιτρινόμαυρη οικογένεια δεν αφήνει τη μνήμη του να χαθεί.

Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΑΕΚ τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της 7ης Αυγούστου του 2023 έξω από την Allwyn Arenaα -παραμονές του ΑΕΚ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Champions League- από Κροάτες χούλιγκαν και Έλληνες συνεργούς τους, με μηνύματα μέσα από τα επίσημα social media τους.

«Ο Μιχάλης της ΑΕΚ θα είναι πάντα εδώ! Δίπλα μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ η ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα: «Μιχάλης Κατσούρης: Πάντα, Παντού, Παρών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo