Η ΑΕΚ δεν ξεχνά τον Μιχάλη Κατσούρη: «Πάντα, Παντού, Παρών»

Τρία χρόνια πέρασαν από τη βραδιά που ο φίλος της ΑΕΚ, ο Μιχάλης Κατσούρης, δολοφονήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια και η κιτρινόμαυρη οικογένεια δεν αφήνει τη μνήμη του να χαθεί.

Η ΠΑΕ και η ΚΑΕ ΑΕΚ τίμησαν τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της 7ης Αυγούστου του 2023 έξω από την Allwyn Arenaα -παραμονές του ΑΕΚ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Champions League- από Κροάτες χούλιγκαν και Έλληνες συνεργούς τους, με μηνύματα μέσα από τα επίσημα social media τους.

«Ο Μιχάλης της ΑΕΚ θα είναι πάντα εδώ! Δίπλα μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ η ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα: «Μιχάλης Κατσούρης: Πάντα, Παντού, Παρών».