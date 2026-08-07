ΠΑΟΚ σε Σουαλιό Μεϊτέ: «Μείνε δυνατός και σύντομα ξανά στο γήπεδο»

Ο Σουαλιό Μεϊτέ έκανε χειρουργείο στο ισχίο του και ο ΠΑΟΚ, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για τους επόμενους 2 με 3 μήνες, αλλά του έστειλε ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Ο ΠΑΟΚ έχασε τον Σουαλιό Μεϊτέ στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν και είναι αναγκασμένος να δώσει χωρίς αυτόν τη “μάχη” για την πρόκριση στη League Phase του Europa ή έστω του Conference League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος μέσος έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα στο ισχίο και μετά την επιτυχημένη του επέμβαση, ο ΠΑΟΚ έκανε σχετική ανάρτηση, για να στείλει μήνυμα επιστροφής στον ποδοσφαιριστή του.

«Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Μείνε δυνατός, καλή αποκατάσταση και ανυπομονούμε να σε δούμε σύντομα ξανά στο γήπεδο. Είμαστε όλοι μαζί σου», έγραψαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του “δικεφάλου του Βορρά”.

Ο Μεϊτέ θα χάσει και τα πρώτα παιχνίδια της ελληνικής Super League.