Η Δανάη Μπακογιάννη έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα με εμπόδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20

Νέα τρομερή επίδοση από τη Δανάη Μπακογιάννη, η οποία και έκανε για 10η φορά φέτος πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα με εμπόδια του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου, κάτω των 20 ετών.

Η Δανάη Μπακογιάννη έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, με επίδοση 13.61 στον προκριματικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος Κ20 στο Όρεγκον, βελτιώνοντας το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ (13.64), το οποίο είχε πετύχει στον προκριματικό του πανελληνίου πρωταθλήματος στον Βόλο.

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Η Μπακογιάννη τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της, σε μία κούρσα στην οποία μπήκε από την αρχή με στόχο να κυνηγήσει τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Η εμφάνισή της επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι πρόκειται για αθλήτρια που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεγάλων διοργανώσεων.

Η έκτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του Ριέτι έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή αγωνιστική εξέλιξη από την αρχή της σεζόν, τόσο στα 100 μ. εμπόδια της κατηγορίας της όσο και στα ψηλότερα εμπόδια. Την επόμενη χρονιά, στην πρώτη της παρουσία στην κατηγορία Κ20, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία σημαντική διάκριση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Μπίντγκοζ.

Με την επίδοσή της στο Όρεγκον, η Μπακογιάννη κατέλαβε την 23η θέση στη συνολική κατάταξη και πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό του αγωνίσματος, ο οποίος θα διεξαχθεί το απόγευμα (03:15 ώρα Ελλάδας).

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ