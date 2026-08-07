Ο Γιώργος Κούτσιας έκανε ντεμπούτο με γκολ για τη Φαμαλικάο στην Πορτογαλία

Ιδανική πρεμιέρα για τον Γιώργο Κούτσια στην Πορτογαλία, αφού κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα της Εστορίλ, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Φαμαλικάο.

Ο Γιώργος Κούτσιας ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση της Φαμαλικάο στην έδρα της Εστορίλ και στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης έκανε… σεφτέ στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, ανοίγοντας το σκορ της αναμέτρησης.

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Παρότι δεν κατάφερε να φθάσει στην μπάλα στην αρχική σέντρα από αριστερά, ο Έλληνας επιθετικός είχε την ευκαιρία στην εξέλιξη της φάσης, να βάλει την προβολή από κοντά και να πετύχει το πρώτο του γκολ στη νέα του ομάδα.

Η Εστορίλ ισοφάρισε πάντως στη συνέχεια, με τον Μπεγκραουί να διαμορφώνει το τελικό 1-1.