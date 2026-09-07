Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής και Super League 2

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (07.09.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής (που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 3η2 αγωνιστικής της Super League) αλλά και δυο αναμετρήσεις από τη Super League 2, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (07.09.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκό – Πανσερραϊκός Super League 2 2026 – 27

16:00 Superbet YouTube Channel Athens Kallithea – Νίκη Βόλου Super League 2

18:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ηρακλής Stoiximan Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Λέτσε Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χετάφε – Θέλτα LaLiga

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Λάτσιο Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρόμλεϊ – Γουίμπλεντον EFL League One

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Έλτσε – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

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Αθλητικά
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