Χτυπήθηκε στο κεφάλι 10χρονο κορίτσι από ρίψη μπαταρίας στο ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ, στο νοσοκομείο και αστυνομικός μετά από επίθεση οπαδών

Ο ΑΠΟΕΛ του Νίκου Παπαδόπουλου συνέτριψε με 6-0 την ΑΕΛ για το πρωτάθλημα Κύπρου, σε έναν αγώνα που επισκιάστηκε από τα οπαδικά επεισόδια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν Μέσα της Κύπρου, κατά την πορεία οπαδών του ΑΠΟΕΛ προς το ΓΣΠ, μερικοί εξ αυτών άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα προς μερίδα οπαδών της ΑΕΛ. Η επέμβαση της Αστυνομίας ηρέμησε την κατάσταση.

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Kατά τη διάρκεια των ελέγχων στην είσοδο του σταδίου, συνελήφθη ένα πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε φωτοβολίδα, ενώ σε δύο οπαδούς της ΑΕΛ απαγορεύτηκε η είσοδος αφού φέρονται να έσπρωξαν και να έριξαν στο έδαφος μέρος της μεταλλικής περίφραξης ασφαλείας, αναφέρεται.

Τα χειρότερα, έγιναν στη συνέχεια. Ένα άτομο συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με τις κυπριακές αρχές, πέταξε μια μπαταρία και τραυμάτισε ένα δεκάχρονο κορίτσι στο κεφάλι. Η μπαταρία έφυγε από την κερκίδα της ΑΕΛ και το συγκεκριμένο άτομο να συλλαμβάνεται μετά το τέλος του αγώνα και μετά από μαρτυρία άλλου οπαδού. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν εντός του γηπέδου. Μετά το παιχνίδι, σημειώθηκε ένταση στους εξωτερικούς χώρους του «ΓΣΠ», με οπαδούς των δύο ομάδων να ανταλλάσσουν πέτρες και άλλα αντικείμενα. Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να περιορίσουν την κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός, κάτω από συνθήκες που εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές. Το μέλος της Αστυνομίας διακομίστηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για ιατρική περίθαλψη.