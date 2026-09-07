Ο Ουναΐ επισκέφτηκε τον Ελ Κααμπί στο νοσοκομείο – Το συγκινητικό μήνυμα του παίκτη του Παναθηναϊκού

Ο Αζεντίν Ουναΐ έκανε το βράδυ της Κυριακής (06.09.2026) το δεύτερο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Λίγες ώρες μετά το φινάλε του ματς στο ΟΑΚΑ, ο Μαροκινός χαφ είχε μια άλλη σημαντική δουλειά να κάνει. Επισκέφτηκε τον συμπατριώτη του και τραυματία, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αζεντίν Ουναΐ και Αγιούμπ Ελ Κααμπί διατηρούν μία εξαιρετική σχέση. Οι δύο Μαροκινοί είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα της χώρας τους, ενώ έχουν εκφραστεί στο παρελθόν με πολύ κολακευτικά λόγια ο ένας για τον άλλον.

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Ο σοβαρός τραυματισμός του Ελ Κααμπί σόκαρε το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον 33χρονο φορ να υποβάλλεται το πρωί της Κυριακής (06.09.2026) σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς που υπέστη στην κνήμη του αριστερού του ποδιού.

Από τους πρώτους που έσπευσαν να του ευχηθούν ταχεία ανάρρωση, ήταν ο Αζεντίν Ουναΐ, με μια ανάρτηση στα social media. Το βράδυ της Κυριακής όμως, ο χαφ του Παναθηναϊκού βρέθηκε δίπλα στον φίλο του, στο κρεβάτι του νοσοκομείου

“O Θεός να σε θεραπεύσει αδερφέ μου”, αναφέρει το μήνυμα, το οποίο έχει συνδυαστεί με μία πράσινη και με μία κόκκινη καρδιά.

Ο Ουναΐ εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με τα ρούχα του Παναθηναϊκού, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η επίσκεψη έγινε προφανώς μετά από την ολοκλήρωση του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.