Λίσι κατά της διαιτησίας μετά το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Ξεκάθαρο πέναλτι στον Εντιαγέ, το VAR ήταν πρωταγωνιστής του αγώνα»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν παράπονα από τη διαιτησία, τα οποία εξέφρασε και ο Αλέσιο Λίσι μετά το τέλος του αγώνα.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε ότι το VAR ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι υπέρ του στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

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Οι δηλώσεις του Λίσι

«Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για ποδόσφαιρο σήμερα. Σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για το VAR γιατί έγινε κάτι το οποίο δεν το έχω συναντήσει ξανά στην ζωή μου. Υπάρχει ένα πολύ ξεκάθαρο πέναλτι στην φάση του Εντιαγέ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το VAR δεν παρενέβη. Ωστόσο, παρενέβη λίγα λεπτά νωρίτερα για να ακυρώσει ένα δικό μας κόρνερ και να το μετατρέψει σε άουτ!

Είναι ξεκάθαρο πως ο Εντιαγέ ακουμπάει μόνο εκείνος την μπάλα. Οπότε δεν καταλαβαίνω τον λόγο που εκτελέσαμε κόρνερ και δεν παρενέβη το VAR, είναι απίστευτο! Δεν προκριθήκαμε στην Ευρώπη λόγω ενός πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει και σήμερα δεν δόθηκε ένα ξεκάθαρο πέναλτι υπέρ μας.

Είμαι σε ένα μεγάλο σύλλογο και όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είμαστε διατεθειμένοι να παλέψουμε για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που αξίζει. Όσο αφορά το παιχνίδι, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα με όσα συνέβησαν. Θέλω να δω ξανά το παιχνίδι και να δω που μπορούμε να βελτιωθούμε»

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Για τα αίτια της ήττας: «Νομίζω πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Κάναμε κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα στην κόκκινη κάρτα που άλλαξε το ματς. Ωστόσο είναι δύσκολο να αναλύσουμε παραπάνω ποδοσφαιρικά γιατί σήμερα ήταν πρωταγωνιστής το VAR».

Για το VAR ποιες φάσεις εστιάζει: «Είναι ξεκάθαρο το πέναλτι στον Σερίφ στο πρώτο ημίχρονο. Μπορώ να καταλάβω ότι ο διαιτητής δεν το είδε, είναι πιθανό από εκεί που ήταν, αλλά υπάρχει το VAR. Αν δείτε τη φάση σε ριπλέι από πίσω, είναι παραπάνω από ξεκάθαρο. Είναι απίστευτο ότι δεν τον κάλεσαν. Λίγα λεπτά νωρίτερα, το VAR παρενέβη σε μία φάση που το κόρνερ μετατράπηκε σε άουτ σωστά. Γιατί δεν παρενέβη και στη φάση του Εντιαγέ, ο οποίος τσιμπάει τη μπάλα. Είμαστε εκτός Ευρώπης για ένα πέναλτι που δεν υπάρχει και σήμερα δεν δίνεται ένα καθαρό πέναλτι υπέρ μας. Είναι δύσκολες καταστάσεις να διαχειριστείς. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, γιατί διαχωρίζω τα δύο θέματα αυτά».

Για το αν διακρίνει ένα πρόβλημα στην προσωπικότητα της ομάδας και για τον Γιαννούλη: «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, η ομάδα μου έκανε μεγάλη προσπάθεια. Παίξαμε πολλά λεπτά με παίκτη λιγότερο. Όσον αφορά τον Γιαννούλη, είναι αδύνατο να πούμε κάτι ξεκάθαρο τώρα πρέπει να περιμένουμε».

Για την έλευση Κόστα και την αλλαγή του Αντρίγια: «Όσον αφορά τον Ντιέγκο (Κόστα) κάναμε αυτή τη μεταγραφή γιατί ήταν ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε αυτή τη θέση και θα μας δώσει πολλά. Σχετικά με την αλλαγή του Αντρίγια, έγινε για ξεκάθαρους τακτικούς λόγους. Διαφορετικοί παίκτες Αντρίγια και Χατσίδης, ο δεύτερος έκρινα ότι έπρεπε να είναι μέσα».