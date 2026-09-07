Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφυγε από το ΟΑΚΑ με πατερίτσες – Οι εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του

Το χρονικό “παράθυρο” απουσίας ου Έλληνα μπακ, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το διάστρεμμα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Σε “αναμμένα κάρβουνα” βρίσκεται ο ΠΑΟΚ αναφορικά με την κατάσταση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Έλληνας αριστερός μπακ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση από τον Παναθηναϊκό, σε μια φάση που περπατούσε, αλλά δευτερόλεπτα μετά βρέθηκε πεσμένος -με πόνους- στον αγωνιστικό χώρο, αφού δεν πάτησε καλά.

Η ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ ήταν μεγάλη, βλέποντας τον Δημήτρη Γιαννούλη να φεύγει με φορείο για τα αποδυτήρια, δίχως καν να μπορεί να πατήσει το πόδι του στο χορτάρι. Μάλιστα, ο Έλληνας μπακ αποχώρησε από το ΟΑΚΑ με πατερίτσες και φορώντας ένα προστατευτικό στο πόδι του, προκειμένου να το έχει ακινητοποιημένο.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμμα, με τον χρόνο απουσίας του να μπορεί να φτάσει από έναν έως ενάμιση μήνα.

Ο Γιαννούλης αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία την Τρίτη (08.09.2026), τα αποτελέσματα της οποίας θα ξεκαθαρίσουν το μέγεθος της ζημιάς και το ακριβές διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

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Αθλητικά
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