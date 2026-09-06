Γιουβέντους – Μίλαν 1-1: Στις καθυστερήσεις πήρε το βαθμό της ισοπαλίας η «γηραιά κυρία» στη Serie A

Το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Serie A κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με τη Γιουβέντους να… κλέβει από τη Μίλαν το βαθμό της ισοπαλίας, με το τελικό 1-1.

Σε ένα “ανοιχτό” ματς στη Serie A, η Μίλαν προηγήθηκε με τον Σισέ στο 68′ και κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι το 90+2, όταν ο Γκάτι σκόραρε για τη Γιουβέντους και διατήρησε το αήττητο της ομάδας του, διαμορφώνοντας το ισόπαλο αποτέλεσμα στο ντέρμπι.

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Οι δύο ομάδες είχαν έτσι την πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα Ιταλίας και έμειναν πίσω από τη Ρόμα και την Ίντερ, που έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο των τριών νικών σε τρεις αγώνες.

Οι συνθέσεις στο Γιουβέντους – Μίλαν

Γιουβέντους: Βικάριο, Καλουλού, Μπρέμερ, Λουκούμι, Τσέλικ (89′ Γκάτι), Λοκατέλι, Ντάγκλας Λουίς (76′ Βολτεμάντε), Κονσεϊσάο (89′ Ζέγκροβα), Νίκο Γκονσάλες (64′ Κούπμαϊνερς), Αλαϊμπέγκοβιτς (64′ Μπογκά), Κόλο Μουανί

Μίλαν: Μενιάν, Χίλα (88′ Τερατσάνο), Ντε Βίτερ, Πάβλοβιτς, Μορέιρα (61′ Σισέ), Μόντριτς (82′ Γιασάρι), Μούσα, Εστουπινιάν, Ραμπιό (61′ Τσουκουέζα), Σαλεμάκερς (61′ Λόφτους-Τσικ), Γκονσάλο Ράμος