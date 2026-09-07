Super League: Ο «κερδισμένος» Παναθηναϊκός, ο «πληγωμένος» Ολυμπιακός και η «τρομακτική» ΑΕΚ της τρίτης αγωνιστικής – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της τρίτης αγωνιστικής της Super League, αφού επικράτησε άνετα με 3-1 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ και έκανε το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα, δείχνοντας για πρώτη φορά την ποιότητα του ρόστερ του.

Εκμεταλλευόμενος και το αριθμητικό πλεονέκτημα από νωρίς στο ματς της Super League, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται με τρία γκολ διαφορά επί του ΠΑΟΚ, έχοντας και χαμένο πέναλτι, πριν καν φέρει στο ματς τους Ντέσερς και Ουναΐ.

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Οι “πράσινοι” ενθουσίασαν έτσι τον κόσμο τους, με την καλύτερη φετινή τους εμφάνιση να έρχεται σε ένα ντέρμπι και να τους φτιάχνει το “κλίμα” ενόψει της συνέχειας, με δεδομένο ότι πρόκειται και για μία νέα ομάδα με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ κέρδισε έτσι πολύ χρήσιμο χρόνο για να “δουλέψει” την ομάδα του, η οποία μπορεί με ένα νέο 2/2 αυτή την εβδομάδα, να βρεθεί μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Super League.

Το ξέσπασμα της ΑΕΚ και το σοκ στον Ολυμπιακό

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν ήδη χάσει το απόλυτο στη φετινή Super League και ισοβαθμούν με 7 βαθμούς στο πρωτάθλημα, αλλά βρίσκονται πια σε διαφορετικό… φεγγάρι.

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Η ΑΕΚ ξέσπασε για την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην Κηφισιά, “σαρώνοντας” με 5-0 τον Άρη και δείχνοντας ότι και φέτος διαθέτει μία ομάδα ικανή να υπερασπιστεί τον τίτλο της στη Super League.

Το πρωτάθλημα αναμένεται να διεκδικήσει και ο Ολυμπιακός, αλλά “πληγώθηκε” τόσο βαθμολογικά, όσο και αγωνιστικά στο ματς με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Η ισοπαλία στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής ήταν μάλιστα το λιγότερο κακό, αφού ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα του στερήσει τον αρχισκόρερ του για το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι Πειραιώτες θα πρέπει έτσι πια να ξεπεράσουν το σοκ με τον Μαροκινό επιθετικό, αλλά έχουν πλέον ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο “οπλοστάσιο” και στην επιθετικής τους γραμμή, ώστε να παραμείνουν μέχρι τέλους στη “μάχη” του τίτλου.

Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Σάββατο (05/09)

Βόλος – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 5-0

Κυριακή (06/09)

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1

ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρα (07/09)

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Η βαθμολογία της Super League

Παναιτωλικός 9 ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 Παναθηναϊκός 6* ΠΑΟΚ 6 Άρης 6 ΟΦΗ 6 Bόλος 2* Ηρακλής 1 Κηφισιά 1* Καλαμάτα 1 Ατρόμητος 1 Αστέρας Τρίπολης 0* Λεβαδειακός 0

*Έχουν από ένα ματς λιγότερο