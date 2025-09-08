Αθλητικές μεταδόσεις με Ελλάδα – Δανία και τα υπόλοιπα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Ο αγώνας της εθνικής ποδοσφαίρου με τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 αλλά και οι υπόλοιποι αγώνες των εθνικών ομάδων για τη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08.09.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

21:45 Novasports Start Κροατία – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers 2026

21:45 Novasports 5HD Γιβραλτάρ – Νήσοι Φερόες UEFA World Cup Qualifiers 2026

21:45 Novasports 4HD Κόσοβο – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers 2026

21:45 Novasports 3HD Λευκορωσία – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers 2026

21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers 2026

21:45 Novasports 1HD Ισραήλ – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers 2026

21:45 ALPHA Ελλάδα – Δανία UEFA World Cup Qualifiers 2026