Αθλητικές μεταδόσεις με κληρώσεις για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και με Ελλάδα – Μαυροβούνιο

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (27.02.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Οι κληρώσεις Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στη φάση των “16” σε Europa League και Conference League, αντίστοιχα, η ανάλογη κλήρωση για το Champions League, αλλά και ο αγώνας της Εθνικής μπάσκετ με το Μαυροβούνιο στα Άνω Λιόσια για τα προκριματικά του παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (27.02.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

08:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)

13:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ ATP 500

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:00 ΕΡΤ1 Ελλάδα-Μαυροβούνιο Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ

19:30 Novasports Prime Ντινάμο Δρέσδης – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φλένσμπουργκ – Βέτσλαρ DAIKIN Bundesliga

20:45 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Αρούκα Liga Portugal

21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν, Προημιτελικός

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Σαμπάμπ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Κολωνία Bundesliga

21:30 Novasports 1HD Αλμπαθέτε– Αλμερία Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άστον Βίλα Premier League

22:00 Novasports Prime Λεβάντε – Αλαβές La Liga

22:00 Novasports 6HD WTA 500 Μέριδα

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Εστορίλ Liga Portugal

23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν, Προημιτελικός

