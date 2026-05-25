Θλίψη για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα: «Ήταν ένα παιδί με ήθος και αξιοπρέπεια» δήλωσε στενός συγγενής του

Ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή, μετά από χρόνια μάχη με τη νόσο ALS και βύθισε στο πένθος όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και συνολικά την κοινωνία. Ο 49χρονος είχε αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας στην σπουδαία καριέρα του, ενώ είχε και 26 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας.

Στην κάμερα του «Live News» μίλησε στενός συγγενής του Παρασκευά Άντζα και ανέφερε ότι δεν είχε καμία έπαρση καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του, παρά την σπουδαία του καριέρα και κυρίως αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν η αξιοπρέπεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν παντρεμένος. Έχει και τρία παιδιά. Ήταν ένα παιδί με ήθος, με αξιοπρέπεια και ένα παιδί το οποίο δεν είχε καμία έπαρση. Δηλαδή αυτό το όνομα το οποίο είχε δημιουργήσει, δεν είχε καμία σημασία για όλους εμάς εδώ στην περιοχή και για όλους τους ανθρώπους που τον γνώριζαν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο συγγενής του Παρασκευά Άντζα.

Στο «Live News» εμφανίστηκε και ο προπονητής του Μοναστηριακού Δράμας και φίλος του Παρασκευά Άντζα, Πασχάλης Δημαρίδης, και ξεκίνησε αναφέροντας ότι ο άτυχος πρώην ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε με αξιοπρέπεια το πρόβλημα της υγείας του, το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα τον είχε ταλαιπωρήσει πολύ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αντιμετώπιζε με αξιοπρέπεια το πρόβλημα της υγείας του. Ήταν φίλος. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο γήπεδο που πρωτοέπαιξε ποδόσφαιρο και έκανε τα πρώτα του βήματα. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, όπως και όλη χώρα, για το θάνατο του Παρασκευά Άντζα.

Περάσαμε από τον Πανδραμαϊκό μαζί. Καναμε όμορφη παρέα, αλλά τον τελευταίο καιρό έλειπε, καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή του. Ξέραμε τη σοβαρότητα και ψάχναμε τρόπο να βοηθήσουμε, αλλά το πρόβλημα όπως αποδείχθηκε ήταν ανίατο», ανέφερε ο Πασχάλης Δημαρίδης.

Τον Παρασκευά Άντζα αποχαιρέτησαν και πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό με αναρτήσεις στα social media

«Καλό ταξίδι φίλε μου, οι αναμνήσεις μας θα μείνουν για πάντα χαραγμένες», έγραψε ο Γρηγόρης Γεωργάτος.

«Αναπαύσου φίλε μου. Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις και για το τι άνθρωπος ήσουν. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Ο Θεός να αναπαύσεις την ψυχή σου. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου στην οικογένειά σου για αυτές τις δύσκολες στιγμές», έγραψε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

«Για τον κόσμο μπορεί να ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, για εμένα ήταν κομμάτι της καρδιάς μου. Καλό παράδεισο αδερφέ μου», έγραψε ο Χρήστος Πατσατζόγλου.

«Καλό παράδεισο Βούλη», έγραψε ο Βασίλης Τοροσίδης στο αντίο του στον Παρασκευά Άντζα.

Η κηδεία του εκλιπόντα θα γίνει αύριο (26/05/26) στις 17:00 στη Δράμα, περιοχή στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Παρασκευάς Άντζας.