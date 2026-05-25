Ολυμπιακός: Η «μαγική» παρακάμερα για την κατάκτηση της 4ης Euroleague των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague και έκτοτε οι πανηγυρισμοί και το γλέντι δεν έχει σταματήσει για τους παίκτες και τους φίλους της ομάδας.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την τεράστια επικράτηση στο T- Center, δημιούργησε μία μίνι ταινία με την παρακάμερα του τελικού της Euroleague με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς να ξεχωρίζουν μετά την ολοκλήρωση του θρίλερ του T- Center, όπως και ο Κώστας Παπανικολάου που ύψωσε το τρόπαιο της διοργάνωσης στον «ουρανό» του γηπέδου.

Νωρίτερα, οι Πειραιώτες είχαν ανεβάσει ένα βίντεο από το γλέντι, μετά την κατάκτηση, στο ανοιχτό πούλμαν στον Πειραιά μπροστά σε 100.000 φιλάθλους τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/05/25).