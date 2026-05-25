Η Μίλαν έμεινε εκτός Champions League και έδιωξε τον Αλέγκρι

Πήρε σκούπα η διοίκηση της Μίλαν – Απομάκρυνε και τους Τάρε, Μονκάντα και Φουρλάνι
Ο Αλέγκρι σε ματς της Μίλαν/ REUTERS/Daniele Mascolo
Η Μίλαν ηττήθηκε από την Κάλιαρι στο Σαν Σίρο και έμεινε εκτός Champions League με αποτέλεσμα ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι να αποτελέσει παρελθόν από τους «ροσονέρι».

Οι φίλαθλοι της Μίλαν απαιτούν αλλαγές σε όλα τα πόστα και η διοίκηση το έκανε πράξη. Πρώτα ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και ακολούθησαν οι ανακοινώσεις, που αποχαιρετούσαν τον αθλητικό διευθυντή, Ίγκλι Τάρε, τον τεχνικό διευθυντή, Τζόφρι Μονκάντα αλλά και τον CEO, Τζόρτζιο Φουρλάνι.

Η Μίλαν θα στοχεύσει στην επιστροφή της στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου και σίγουρα θα υπάρξουν και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας, για να καταφέρουν να «χτυπήσουν» τους πρωταθλήτρια και συμπολίτισσα Ίντερ. 

Τα ονόματα τον Λεάο και Πούλισικ θα είναι τα πρώτα που ενδέχεται να μαζέψουν προτάσεις, με τη διοίκηση της Μίλαν να καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές, ακόμα και των πιο επιδραστικών ποδοσφαιριστών τους.

