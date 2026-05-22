Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague: Η 5η φορά και η μεγάλη ευκαιρία των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν τη φετινή κούπα της Euroleague στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Πρόκειται για ένα πιο τα κλασικά ζευγάρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ που έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν στο καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη ομάδα χρονικά που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Final Four της Euroleague, κάνοντας επίδειξη δύναμης (79-61) στον πρώτο ημιτελικό κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε.

Πίτερς (17π. με 3/3), Βεζένκοφ (16 με 2/4 και 5 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ (15π. Με 2/6 και 3 ριμπάουντ) και Μιλουτίνοφ (13ρ, και 6 πόντοι) έκαναν τους παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να περάσουν 40… πολύ δύσκολα λεπτά στο κατακόκκινο Telekom Center, την ώρα που η άμυνα του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλε παντελώς εκτός ρυθμού τους Τούρκους.

Λίγη ώρα αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Final Four, νικώντας πολύ άνετα τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό.

Οι Μαδριλένοι πέτυχαν τον στόχο τους με τελείως διαφορετικό τρόπο από τους Πειραιώτες, καθώς βασίστηκαν αποκλειστικά στην επίθεση τους, η οποία πετούσε… φωτιές με κορυφαίους τους Χεζόνια και Φελίζ.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου και ώρα 21:00.

Τι έκαναν οι δύο φινάλιστ στα μεταξύ τους παιχνίδια στην κανονική περίοδο

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισαν από μία νίκη στα μεταξύ τους παιχνίδια στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Οι Μαδριλένοι επικράτησαν εντός έδρας με 89-77 στις 2 Οκτωβρίου του 2025, ενώ οι Πειραιώτες υπερασπίστηκαν την έδρα τους στον δεύτερο γύρο, νικώντας άνετα στο ΣΕΦ με 102-88 στις 7 Απριλίου του 2026.

Οι τέσσερις τελικοί και η ευκαιρία για εκδίκηση

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό Euroleague, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στη διοργάνωση.

Οι Μαδριλένοι έχουν χαμογελάσει στους τρεις από τους τέσσερις τελικούς με τους Πειραιώτες, έχοντας μοναδική ήττα εκείνη του 2013 στο Λονδίνο, όταν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έραψε το δεύτερο αστέρι.

1995: Ο ανίκητος Άρβιντας Σαμπόνις πλήγωσε την ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη

Ο πρώτος τελικός Ρεάλ – Ολυμπιακός ήταν το 1995 στη Σαραγόσα. Εκεί η ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη είχε ηττηθεί με 73-61, με τους Πειραιώτες να χάνουν την ευκαιρία να πάρουν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο τους.

Ο θρυλικός Άρβιντας Σαμπόνις έδωσε μία απίθανη παράσταση στον τελικό, πληγώνοντας τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι έφτασαν, πάντως, στην πηγή και ήπιαν τελικά νερό, δύο χρόνια αργότερα (1997) στη Ρώμη.

2013: Η ραψωδία του Βασίλη Σπανούλη έφερε το τρίτο ευρωπαϊκό στους Πειραιώτες

Ο δεύτερος τελικός Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης έγινε 18 χρόνια μετά τη Σαραγόσα. Το 2013 στο Λονδίνο οι Πειραιώτες έκαναν το back2back, νικώντας τους Μαδριλένους με 100-88.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος διέλυσε τη Ρεάλ Μαδρίτης με τα τρίποντα του στο δεύτερο ημίχρονο.

2015: Η εκδίκηση των Μαδριλένων στο σπίτι τους

Ολυπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης συναντήθηκαν για τρίτη φορά, αυτή τη φορά στο Final Four της Μαδρίτης το 2025. Ο Ολυμπιακός του Γιάννη Σφαιρόπουλου, όντας το απόλυτο αουτσάιντερ στον τελικό, υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των Μαδριλένων (78-59).

Ο Τζέισι Κάρολ “σκότωσε” τους Πειραιώτες με τα τρίποντα του, ενώ οι Γιουλ, Ρούντι, Αγιόν και Νοτσιόνι έκαναν τη διαφορά για τη “Βασίλισσα”.

2023: Ο Γιουλ εκτέλεσε τον Ολυμπιακό

Το Final Four που δεν μπορούν να ξεχάσουν με τίποτα οι Πειραιώτες για άσχημο λόγο, είναι αναμφίβολα αυτό του Κάουνας το 2023.

Ο Ολυμπιακός είχε με διαφορά την καλύτερη ομάδα εκείνη τη σεζόν, ωστόσο στον τελικό έχυσε την καρδάρα με το γάλα.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Σέρχιο Γιουλ “σκότωσε” τους ερυθρόλευκους με νικητήριο καλάθι μπροστά στον Φαλ, ενώ στη συνέχεια ο Σλούκας αστόχησε στο σουτ της νίκης.

Το τελικό 79-78 σφράγισε μία από τις πιο δραματικές στιγμές που έχει ζήσει ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό.

Οι τελικοί Ολυμπιακού – Ρεάλ Μαδρίτης στην Euroleague

1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61

2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59

2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78

2026: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00)