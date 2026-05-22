«Νοσοκομείο» η Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει Ολυμπιακού: Ποιοι παίκτες είναι εκτός και ποιοι είναι αμφίβολοι για τον τελικό της Euroleague

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να κέρδισε στον ημιτελικό της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια και να εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό, όπου θα βρει τον Ολυμπιακό, όμως το ματς της άφησε γλυκόπικρη γεύση, διότι έχασε τον Γκαρούμπα με τραυματισμό και ο Φελίζ ζήτησε αλλαγή στο φινάλε.

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα αποχώρησε υποβασταζόμενος στο τέταρτο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Βαλένθια, με αποτέλεσμα η Ρεάλ Μαδρίτης να έχει σοβαρό πρόβλημα στη γραμμή των ψηλών ενόψει του τελικού με τον Ολυμπιακό (24/05/26, 21:00).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ταβάρες και Λεν είναι δεδομένα εκτός, όμως ο τραυματισμός του Γκαρούμπα θα αναγκάσει τον Σκαριόλο να παραταχθεί στον τελικό χωρίς ψηλό, καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό προπονητή ο Ισπανός ψηλός δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, παρότι δεν έχει κάνει ακόμα τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι πριν από τις εξετάσεις που θα κάνει. Πάντως, είναι προφανές ότι είναι 100% εκτός για τον αγώνα της Κυριακής (24/05/26, 21:00)», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο Σέρτζιο Σκαριόλο.

Πρόβλημα προέκυψε και με τον Αντρέ Φελίς, που ζήτησε αλλαγή λίγο πριν τη λήξη του αγώνα και ξάπλωσε πίσω από τον πάγκο της Ρεάλ, με την κατάστασή του να αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιούρτσεβεν μπορεί να αποκτήθηκε από τη «Βασίλισσα», όμως δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί σε ματς της Euroleague, καθώς έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην ACB.

Κάπως έτσι ο τεχνικός της Ρεάλ μπορεί να υπολογίζει δεδομένα μόνο στους Καμπάτσο, Μαλεντόν, Γιουλ, Λάιλς, Αμπάλδε, Πρόσιντα, Χεζόνια, Αλμάνσα, Ντεκ και Οκέκε.