Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η μέρα και η ώρα του τελικού στο Final Four της Euroleague

Την ερχόμενη Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 το ματς που θα κρίνει τον τροπαιούχο του 2026
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε ήταν η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης να νικήσει με 105-90 στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, “κλειδώνοντας” μία ιστορική… τιτανομαχία στον ματς του τροπαίου.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει για 5η φορά στην ιστορία του σε τελικό του πρωταθλήματος Ευρώπης τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα ψάξει πλέον το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του και δεύτερο απέναντι στη “Βασίλισσα” στη Euroleague, μετά την… εποποιία του 2013 στο Λονδίνο.

Το νέο μεγάλο ραντεβού στον τελικό του Final Four της Euroleague για το 2026, θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 24 Μαΐου και ώρα 21:00 στο Telekom Center Athens, με τηλεοπτική κάλυψη από τη Nova και live περιγραφή από το Newsit.gr.

