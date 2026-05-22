Χεζόνια για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: «Ασυνήθιστες οι κόκκινες φανέλες σε αυτό το γήπεδο, πέρασα τρεις όμορφους μήνες εδώ»

Ο Μάριο Χεζόνια μίλησε για την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, σε ένα γήπεδο που πέρασε τρεις μήνες ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Η εικόνα του Telekom Center Athens με 13.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στην κερκίδα έτσι, ανάγκασαν τον Μάριο Χεζόνια να παραδεχθεί ότι ήταν κάτι ασυνήθιστο για τον ίδιο, αλλά πλέον συγκεντρώνεται κι αυτός στο μεγάλο τελικό των δύο ομάδων στη Euroleague.

Οι δηλώσεις του Χεζόνια

“Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόουτς για τον τρόπο που είχαμε προετοιμαστεί. Όπως δεν είχαμε κάνει κάτι σπουδαίο φτάνοντας στον ημιτελικό, έτσι και τώρα δεν έχουμε πετύχει κάτι. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να προσπαθούμε”.

Για το αν θα διατηρήσει τον ρόλο του παίζοντας σε πολλές θέσεις και στον τελικό: “Ναι. Οφείλουμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή“.

Για το αν του προκάλεσαν εντύπωση οι κόκκινες φανέλες στην κερκίδα: “Είναι ασυνήθιστο πραγματικά. Δεν θα συνέβαινε ποτέ σε ένα παιχνίδι της regular season. Όμως είναι Final Four, όλα μπορούν να συμβούν”.

Για το τι πρέπει να κάνουν στον τελικό: “Πρέπει να πιστεύουμε και να κάνουμε ακόμη περισσότερα από αυτά που κάναμε σήμερα“.

Για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και στο ίδιο γήπεδο το 2021: «Πέρασα εδώ τρεις πολύ όμορφους μήνες στη ζωή μου και στην καριέρα μου, αλλά νομίζω δεν υπάρχουν περισπασμοί, αυτό το ματς είναι κάτι διαφορετικό.