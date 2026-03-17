Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την Euroleague, Σίτι – Ρεάλ και Τσέλσι – Παρί για το Champions League

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (17/3/2026), με την εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την Euroleague να ξεχωρίζει.
Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης υπάρχουν και οι πρώτοι αγώνες ρεβάνς για τη φάση των 16 του Champions League, με τα παιχνίδια Σίτι – Ρεάλ και Τσέλσι – Παρί να συγκεντρώνουν τα περισσότερα βλέμματα.
Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/3/2026)
17:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Δανία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027
18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ Eurocup Προημιτελικός
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ Champions League
20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup Προημιτελικός
21:00 Novasports 4HD Παρτίζαν – Ντουμπάι Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάλαγα – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Άρσεναλ – Λεβερκούζεν Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν EFL League One
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League