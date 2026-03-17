Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την Euroleague, Σίτι – Ρεάλ και Τσέλσι – Παρί για το Champions League

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (17/3/2026), με την εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την Euroleague να ξεχωρίζει.

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης υπάρχουν και οι πρώτοι αγώνες ρεβάνς για τη φάση των 16 του Champions League, με τα παιχνίδια Σίτι – Ρεάλ και Τσέλσι – Παρί να συγκεντρώνουν τα περισσότερα βλέμματα.

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/3/2026)

17:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί Euroleague

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Δανία Προκριματικά Eurobasket Γυναικών 2027

18:00 Novasports Start Μπαχτσεσεχίρ – Κλουζ Eurocup Προημιτελικός

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο Γκλιμτ Champions League

20:30 Novasports 5HD Μπουργκ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup Προημιτελικός

21:00 Novasports 4HD Παρτίζαν – Ντουμπάι Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάλαγα – Μπανταλόνα FIBA Basketball Champions League

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Άρσεναλ – Λεβερκούζεν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπάρνσλεϊ – Γουίγκαν EFL League One

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League