Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Στέφανο Τσιτσιπά και φιλικό προετοιμασίας για τον Βόλο

Τα αθλητικά γεγονότα που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Anthony Anex
ΦΩΤΟ Anthony Anex/Keystone via AP
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Το φιλικό προετοιμασίας του Βόλου αλλά οι αγώνες τένις για το ATP 500 της Ουάσινγκτον δημιουργούν το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28.07.2026). ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά θα διεξαχθεί της πρώτες ώρες της Τετάρτης (29.07.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καμπούρ – Βόλος ΝΠΣ Φιλικός Αγώνας

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

01:00 Ντε Μινόρ – Τσιτσιπάς COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

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Αθλητικά
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