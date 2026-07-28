Αθλητικές μεταδόσεις με Στέφανο Τσιτσιπά και φιλικό προετοιμασίας για τον Βόλο

Το φιλικό προετοιμασίας του Βόλου αλλά οι αγώνες τένις για το ATP 500 της Ουάσινγκτον δημιουργούν το τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28.07.2026). ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά θα διεξαχθεί της πρώτες ώρες της Τετάρτης (29.07.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

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19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Καμπούρ – Βόλος ΝΠΣ Φιλικός Αγώνας

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

01:00 Ντε Μινόρ – Τσιτσιπάς COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον