Αθλητικά

Ο Ζινεντίν Ζιντάν ανακοινώνεται και αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας

Ολοκληρώνεται έτσι και επίσημα η θητεία του Ντιντιέ Ντεσάν στους "μπλε"
ΦΩΤΟ gettyimages
ΦΩΤΟ gettyimages
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Η εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Γαλλία ξεκινάει από σήμερα (28.07.2026)! Όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα ο θρυλικός των “μπλε” θα ανακοινωθεί σήμερα από την Γαλλική Ομοσπονδία και θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας

Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία με την Γαλλία όλα αυτά τα χρόνια, οδηγώντας τους και στην… κορυφή του κόσμου, στο Μουντιάλ του 2018.

Ο “Ζιζού” στην ηλικία των 54 ετών αναλαμβάνει την πιο μεγάλη αποστολή της προπονητικής του καριέρας, ακόμα κι αν έχει περάσει με τρομερή επιτυχία από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ως ποδοσφαιριστής ήταν ο σούπερ σταρ των “μπλε” το ’98, όταν και κατέκτησε το Μουντιάλ, ενώ, είχε σηκώσει και το τρόπαιο του Euro του 2000!

Όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος, η FFF έχει έτοιμα τα πάντα και κατά τη διάρκεια της Τρίτης θα “σκάσει” η ανακοίνωση για τη νέα εποχή της Γαλλίας.

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Αθλητικά
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