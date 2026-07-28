Ο Ζινεντίν Ζιντάν ανακοινώνεται και αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας

Η εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην Γαλλία ξεκινάει από σήμερα (28.07.2026)! Όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα ο θρυλικός των “μπλε” θα ανακοινωθεί σήμερα από την Γαλλική Ομοσπονδία και θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας

Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία με την Γαλλία όλα αυτά τα χρόνια, οδηγώντας τους και στην… κορυφή του κόσμου, στο Μουντιάλ του 2018.

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Ο “Ζιζού” στην ηλικία των 54 ετών αναλαμβάνει την πιο μεγάλη αποστολή της προπονητικής του καριέρας, ακόμα κι αν έχει περάσει με τρομερή επιτυχία από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ως ποδοσφαιριστής ήταν ο σούπερ σταρ των “μπλε” το ’98, όταν και κατέκτησε το Μουντιάλ, ενώ, είχε σηκώσει και το τρόπαιο του Euro του 2000!

La Fédération française de football devrait officialiser le nom de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France https://t.co/4ZYzWNdyNb — Europe 1 (@Europe1) July 28, 2026

Όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος, η FFF έχει έτοιμα τα πάντα και κατά τη διάρκεια της Τρίτης θα “σκάσει” η ανακοίνωση για τη νέα εποχή της Γαλλίας.