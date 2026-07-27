Γουάντα Νάρα σε Μάουρο Ικάρντι: «Βρες καμιά δουλειά, σκέψου τις κόρες σου και μην ασχολείσαι με εμένα»

Ο χωρισμός τους συνεχίζει να δίνει ειδήσεις! Ο Μάουρο Ικάρντι πήρε μία σημαντική δικαστική νίκη, στη μακροχρόνια διαμάχη που έχει με την Γουάντα Νάρα, σχετικά με τις οικονομικές αξιώσεις που προέκυψαν μετά το διαζύγιό τους.

Ο Μάουρο Ικάρντι έκανε γνωστή τη συγκεκριμένη εξέλιξη κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media, κάτι που δεν άρεσε στην Γουάντα Νάρα. Σύμφωνα με τον 33χρονο Αργεντινό, το δικαστήριο του Μιλάνου -με την απόφαση που πήρε πλέον υπογραφή- απέρριψε το αίτημα διατροφής που είχε καταθέσει η πρώην σύζυγός του.

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Η Γουάντα Νάρα φέρεται να διεκδίκησε 250.000 ευρώ τον μήνα για την ίδια, 65.000 ευρώ μηνιαίως για κάθε μία από τις κόρες τους, καθώς και επιπλέον 100.000 ευρώ ως αποζημίωση στο πλαίσιο του διαζυγίου, αλλά η προσπάθειά της έπεσε στο κενό.

Να αναφέρουμε ότι ο Ικάρντι έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατασαράι μετά από τέσσερα χρόνια και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έκανε λόγο για δικαίωση.

“Καλημέρα, Μίλανο. Μόνο καλά νέα υπάρχουν από αυτή την πλευρά. Υπάρχει μια νέα απόφαση. Είχα υποχρεωθεί να πληρώσω τα ακόλουθα ποσά: 250.000 ευρώ το μήνα για την πρώην μου, 65.000 ευρώ για κάθε μία από τις κόρες μου και 100.000 ευρώ το μήνα για το διαζύγιο. Την 1η Ιουνίου 2026, ο δικαστής απέρριψε αυτή την τρέλα.

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Στις 27 Ιουλίου, η απόφαση του ιταλικού δικαστικού συστήματος ήταν ξεκάθαρη. Κηρύχθηκε απαράδεκτη η όποια απαίτηση, κλείνοντας έτσι κάθε είδους αίτημα και αξίωση.

Το τελευταίο βήμα προς την τελική απόφαση διαζυγίου ακόμα δεν έχει γίνει. Αλλά ήδη από το 2024, με αποκαλούσαν τρελό επειδή είχα παρουσιάσει τα πάντα στην Ιταλία» ανέφερε ο Ικάρντι στο μήνυμά του.

Ωστόσο, η Γουάντα Νάρα δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις του πρώην συζύγου της και απάντησε με δύο διαδοχικές αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι η ιταλική Δικαιοσύνη απλώς αποφάσισε να εξετάσει το ζήτημα της οικονομικής αποζημίωσης μαζί με την τελική απόφαση του διαζυγίου και όχι ότι το απέρριψε οριστικά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Ικάρντι, γράφοντας χαρακτηριστικά:

“Βρες μια δουλειά και σταμάτα να σκέφτεσαι εμένα στις διακοπές σου. Σκέψου τις κόρες σου, που στις 3 Αυγούστου αρχίζουν σχολείο και ήδη έχουν εκφράσει τη στενοχώρια τους για την άρνησή σου να τους επιστρέψεις όσα τους ανήκουν”.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο θέμα των παιδιών τους, τονίζοντας ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στην Αργεντινή για να συνεχίσουν τη ζωή και τη φοίτησή τους στο σχολείο.

“Είναι η τρίτη χρονιά των παιδιών μου σε σχολείο της Αργεντινής. Το μόνο που ζητούν είναι να επιστρέψουν. Ακόμη και τα αγόρια αρνούνται να ταξιδέψουν χωρίς τις αδελφές τους. Όλο το δικαστικό σύστημα προσπαθεί να βοηθήσει ανήλικα παιδιά που θέλουν να γυρίσουν στο σπίτι και στο σχολείο τους, ενώ ένας ενήλικας το μόνο που προκαλεί είναι περισσότερη βία, κακομεταχείριση και πόνο στα ίδια του τα παιδιά”, ανέφερε.