Ποδηλάτης στο Tour de France λίγο έλειψε να φύγει στον γκρεμό και τον έσωσε το προστατευτικό δίχτυ

Λίγο έλειψε να… φύγει στην γκρεμό. Αν και είχε διπλό ατύχημα κατά τη διάρκεια του Tour de France, ο Αμερικανός ποδηλάτης, Σεπ Κους, μπορεί να θεωρεί τελικά τον εαυτό του τυχερό, αφού βγήκε αλώβητος, με το δεύτερο περιστατικό να είναι σοκαριστικό!

Το τρομακτικό ατύχημα έγινε σημειώθηκε στο 20ό ετάπ του Tour de France κι ενώ ο Αμερικανός ποδηλάτης πάλευε για να διεκδικήσει τη νίκη στο προτελευταίο στάδιο του φημισμένου αγώνα. Όπως δήλωσε αργότερα, ο Σεπ Κους ήταν στα όριά του σε εκείνο το σημείο και λίγο έλειψε να το πληρώσει.

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Σε μια δεξιά κατηφορική στροφή, ο Κους άργησε να φρενάρει και να πάρει την κατάλληλη θέση στο δρόμο, με αποτέλεσμα να… φύγει και να προσκρούσει στο χαμηλό προστατευτικό τοιχίο. Για καλή τύχη του Αμερικανού, στη στροφή υπήρχε προστατευτικό δίχτυ το οποίο «κράτησε» και εκείνον και το ποδήλατό του.

Όπως, όμως,μπορεί να παρατηρήσετε, ο Κους σταμάτησε στο σημείο που το δίχτυ τελείωνε μετά από λίγα εκατοστά. Εάν δεν είχε “κολλήσει” σε εκείνο το σημείο, θα μπορούσε να είχε πέσει στον γκρεμό, κάτι που σημαίνει πως τα μέτρα ασφαλείας του έσωσαν τη ζωή!

Sepp Kuss crashed twice in the final kilometres. Once in the tunnel and then this crash, which cost him the lead. Richard Carapaz now in front. #TDF2026 https://t.co/cBbfZdpUGj pic.twitter.com/vFyml1bisk — René Bugner (@RNBWCV) July 25, 2026

Αυτό ήταν το δεύτερο ατύχημα που είχε ο Κους, καθώς νωρίτερα στο πλαίσιο του ίδιου ετάπ είχε μία ακόμη πτώση, βγαίνοντας από ένα σκοτεινό τούνελ!

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Όπως εξήγησε ο ίδιος σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, είχε φτάσει στα όρια του, ενώ το πρώτο συμβάν τον είχε πάει πολύ “πίσω” χρονικά, με αποτέλεσμα να πιέζει ακόμη περισσότερο τον εαυτό του ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Así fue la primera caída de Sepp Kuss… pic.twitter.com/5RU2rE0uvF — #escapapodcast (@tribunaciclista) July 26, 2026

“Ήμουν πραγματικά στα όριά μου και υπολόγισα λίγο λάθος τη στροφή. Μετά την πτώση στο τούνελ προσπαθούσα ακόμη να καλύψω πολύ χρόνο. Ήταν μια τρομακτική στιγμή. Ζητώ συγγνώμη από τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου που παρακολουθούσαν από το σπίτι. Έτσι είναι οι αγώνες”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τις πτώσεις και τα τραύματά που αποκόμισε από τις δύο πτώσεις Κους δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και ολοκλήρωσε τη διαδρομή καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση της ειδική.