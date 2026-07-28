Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσίασε την πρώτη του ημέρα στους Χιτ – Η βόλτα στο Μαϊάμι και το άγαλμα του Γουέιντ

Νέα σελίδα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον “Greek freak” να έχει ξεκινήσει προπονήσεις στους Μαϊάμι Χιτ. Ο Έλληνας “αστέρας” κατέγραψε τις πρώτες του στιγμές στη Φλόριντα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο διάρκειας περίπου 20 λεπτών με την πρώτη του γνωριμία με τη νέα του πόλη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε τις πρώτες του βόλτες στους Μαϊάμι Χιτ, ενώ γνώρισε από κοντά την πόλη που -μετά από 14 χρόνια παρουσίας του στο Μιλγουόκι- θα αποτελεί πλέον τη νέα του βάση.

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Ο “Greek freak” περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας, γνώρισε από κοντά τους ανθρώπους του οργανισμού όπως ο Έρικ Σπόελστρα και ο Πατ Ράιλι και πήρε μία πρώτη γεύση από το νέο του μπασκετικό περιβάλλον

Στο βίντεο καταγράφεται επίσης το ταξίδι του προς τη Φλόριντα, οι αντιδράσεις του καθώς διάβαζε τα χιλιάδες μηνύματα των φιλάθλων στα social media, αλλά και η άφιξή του στο Μαϊάμι, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπό του, Γιώργο Πάνου.

Ξεχωρίζουν τα πλάνα από τους δρόμους του Μαϊάμι, όπου δεσπόζουν παντού μηνύματα καλωσορίσματος προς τον “Greek freak”, αλλά και οι αντιδράσεις των φιλάθλων των Χιτ, οι οποίοι δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους για τη μετεγγραφή του.

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Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η επίσκεψή του έξω από το Kaseya Center, όπου ο Αντετοκούνμπο στάθηκε μπροστά από το εμβληματικό άγαλμα του θρύλου των Μαϊάμι Χιτ, Ντουέιν Γουέιντ.

Το σχετικό video δημοσιεύτηκε από τους Μαϊάμι Χιτ και αναδημοσιεύτηκε και από τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους προσωπικούς του λογαριασμούς.