Η ΑΕΚ περιμένει τον Λόβρο Μάγερ στην Ολλανδία για τις υπογραφές

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια σπουδαία μετεγγραφή, κάνοντας δικό της τον Λόβρο Μάγερ. Η Ένωση έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Κροάτη μέσου, έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Λόβρο Μάγερ θα υπογράψει άμεσα το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, αφού αναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται η Ένωση, για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της.

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Όπως αναφέρει ο Ντένις Μπάγιερ, από το γερμανικό SkySports, ο Μάγερ θα ταξιδέψει σήμερα (28.07.2026) για την Ολλανδία και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους “κιτρινόμαυρους”.

#Sky Info: Lovro #Majer vor Wechsel von #Wolfsburg zu #AEK Athen. Der Mittelfeldspieler soll einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Majer fliegt morgen nach Amsterdam ins Trainingslager zur Unterschrift. Verdient dort rund 2 Mio netto. Ablöse rund 6 Mio@SkySportDE @Plettigoal pic.twitter.com/aEJDQiOHK5 — Dennis Bayer (@_dennisbayer) July 27, 2026

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, οι απολαβές του Κροάτη ποδοσφαιριστή ετησίως θα φτάσουν στα 2 εκατομμύρια ευρώ.