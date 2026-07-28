Αθλητικά

Η ΑΕΚ περιμένει τον Λόβρο Μάγερ στην Ολλανδία για τις υπογραφές

Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, η μεγάλη μετεγγραφή της Ένωσης
Photo by: Soeren Stache
Photo by: Soeren Stache/picture-alliance/dpa/AP Images
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Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια σπουδαία μετεγγραφή, κάνοντας δικό της τον Λόβρο Μάγερ. Η Ένωση έφτασε σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Κροάτη μέσου, έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Λόβρο Μάγερ θα υπογράψει άμεσα το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, αφού αναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται η Ένωση, για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της.

Όπως αναφέρει ο Ντένις Μπάγιερ, από το γερμανικό SkySports, ο Μάγερ θα ταξιδέψει σήμερα (28.07.2026) για την Ολλανδία και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους “κιτρινόμαυρους”.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Γερμανό δημοσιογράφο, οι απολαβές του Κροάτη ποδοσφαιριστή ετησίως θα φτάσουν στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

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